Vlhová trénovala ve Špindlu: Že už nemusím nic dělat? Právě naopak! | iSport.cz

Vlhová si celou sezonu drží stabilní výkonnost, v rámci dlouhodobého seriálu SP se hned desetkrát dostala na stupně vítězů. Forma třiadvacetileté lyžařky pak vygradovala na MS, kde k zlatu z obřího slalomu přidala ještě stříbro v kombinaci a bronz ze slalomu speciál.

„Dodalo mi to hodně energie, ale zároveň je těžké po tak úspěšném šampionátu udržet koncentraci,“ připustila Vlhová na tréninku ve Špindlu. „Mohla bych si říct, že jsem mistryně světa, že už nemusím nic dělat. Ale je to právě naopak, musím na sobě makat ještě víc. Po MS jsem se snažila, abych si oddechla a užila si to. Teď tady ale potřebuji sezonu úspěšně dokončit,“ uvedla Slovenka v tiskové zprávě společnosti Sport Invest.

Ve Špindlerově Mlýně naposledy závodila před sedmi lety, detaily si ale příliš nevybavuje. „Abych pravdu řekla, musela jsem se podívat, kdy přesně to bylo. Je to už dávno a moc vzpomínek mi nezbylo. Ale těšila jsem se, že poznám sjezdovku,“ podotkla Vlhová.

Největším tahákem dvoudenního zápolení v Krkonoších budou její souboje s hvězdnou Američankou Mikaelou Shifrinovou, které provázejí celou sezonu. Na šampionátu v Aare si triumfy v točivých disciplínách symbolicky rozdělily, Vlhová ovládla obří slalom, Shiffrinová slalom speciál.

„S ní je to vždycky boj, každý závod. Stále do něj zbývá týden, pak se může stát cokoliv. Já se cítím asi trochu lépe v obřím slalomu. A musím říct, že sjezdovka není jednouchá, těžký kopec. Dnešní první trénink byl trochu boj, protože jsem týden nebyla na lyžích,“ zhodnotila Vlhová své pocity.

Sjezdovku ve Špindlu si ještě vyzkouší i v pátek, o víkendu ji pak čekají závody Evropského poháru doma na Slovensku. „Doufám, že v Jasné přijde hodně lidí a přivítají mě,“ usmívala se. A pak už zase zpět do Česka.

Světový pohár se do Krkonoš vrací po osmi letech, v pátek 8. března se pojede obří slalom, o den později slalom speciál. O tomto víkendu lyžařky závodí v ruském olympijském středisku Roza Chutor, postupně je čeká sjezd a super-G. Na startu nebude chybět ani Ester Ledecká, která se kvůli kolizi se snowboardovým programem naopak nepředstaví ve Špindlu.