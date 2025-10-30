Sport Magazín: zimní hrdinky Ester & Eva, kalendáře i nachystaný Špindl
Už v pátek vychází Sport Magazín a rozhovor se zimní královnou Ester Ledeckou, příběh návratu šampionky Evy Adamczykové, novinky ke Světovému poháru ve Špindlerově Mlýně i kalendáře hlavních sportů olympijské sezony. V Paměti národa se projedete v rallye s Václavem Blahnou a tradičně zaujme i Anna Satoranská. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
Rozhovor: Ester Ledecká / zimní královna
Téma: SP ve Špindlerově Mlýně / Shiffrinová a spol. do Česka
Příběh: Eva Adamczyková / návrat šampionky
Programy: zimní kalendáře / olympijská sezona
Paměť národa: Václav Blahna / rallye jezdec
Z jiného úhlu: Anna Satoranská / děti
Uniklo z facebooku: Jürgen Klinsmann / fotbalová reprezentace
TV program: všechny sportovní stanice
V pátek vychází nový Sport Magazín • iSport.cz