Sport Magazín: zimní hrdinky Ester & Eva, kalendáře i nachystaný Špindl

Zimní sporty
Už v pátek vychází Sport Magazín a rozhovor se zimní královnou Ester Ledeckou, příběh návratu šampionky Evy Adamczykové, novinky ke Světovému poháru ve Špindlerově Mlýně i kalendáře hlavních sportů olympijské sezony. V Paměti národa se projedete v rallye s Václavem Blahnou a tradičně zaujme i Anna Satoranská. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

Rozhovor: Ester Ledecká / zimní královna

Téma: SP ve Špindlerově Mlýně / Shiffrinová a spol. do Česka

Příběh: Eva Adamczyková / návrat šampionky

Programy: zimní kalendáře / olympijská sezona

Paměť národa: Václav Blahna / rallye jezdec

Z jiného úhlu: Anna Satoranská / děti

Uniklo z facebooku: Jürgen Klinsmann / fotbalová reprezentace

TV program: všechny sportovní stanice

