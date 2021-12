Sportovní nebe 2021: odešly hokejové ikony i netypická atletická hvězda

Nejrychlejší pošťačka

Její příběh je zvláštní tím, že se k profesionální atletice propracovala až ve chvíli, kdy s ní většina lidí končí. O rychlostních předpokladech přesvědčovala HELENA FUCHSOVÁ už v mládí v Táboře, kde získala přezdívku nejrychlejší pošťačka. „Řidiči chtěli jezdit se mnou, protože jsem běhala rychle do schodů a už v poledne jsme měli padla,“ líčila kdysi pro Lidové noviny.

Začínala ve VS Tábor, později běhala za Spartu, v roce 1990 zahájila spolupráci s osudovým trenérem Ladislavem Kárským, profesionální smlouvu dostala ale v tehdejší Rudé hvězdě Praha až před třicítkou. A začala taky vozit medaile. V roce 1995 získala štafetové stříbro na halovém ME v Barceloně, pak ještě dalších pět medailí. V závěru kariéry zvládla také přechod ze čtvrtky na půlku.

Na olympijských hrách v Sydney doběhla na osmistovce s modřinou v lýtku ve finále pátá, což je výsledek, který pořádně ocenila až historie. V dalších 21 letech se z českých atletů na olympijské dráze dostala výš jen překážkářka Zuzana Hejnová, bronzová v Londýně a čtvrtá v Riu. Osobní rekordy Fuchsové venku z Češek překonaly jenom legendární postavy osmdesátek Jarmila Kratochvílová a Taťána Kocembová. U sportu zůstala i po kariéře. Pracovala jako fyzioterapeutka či kondiční trenérka.

Hokejová ikona zářící i v NHL

Ve věku 61 let zemřel MIROSLAV FRYČER, bývalý skvělý útočník, reprezentant, hráč slavných Toronto Maple Leafs a později i úspěšný trenér. Opavský rodák v posledních letech čelil vleklým zdravotním potížím, v minulosti musel podstoupit transplantaci jater a ledviny.

Za svou kariéru se stal bez nadsázky hokejovou ikonou. Patří ke členům zlatého vítkovického týmu, který dosáhl na druhý a zatím poslední ligový titul. Po vítězné sezoně 1980/81 emigroval do Kanady, kde rozjel kariéru v týmu Quebec Nordiques. Za ně odehrál 49 zápasů a namířil si to do Toronta. Tam prožil nejhodnotnější roky hráčské kariéry (1981-88). Během sedmileté štace se vypracoval mezi nejlepší hráče týmu, v roce 1985 se jako první Čech v historii zúčastnil Utkání hvězd.

V NHL odehrál celkem 415 zápasů a zapsal 330 bodů. Z Toronta ke konci 80. let odešel do Detroitu, odtud do Edmontonu, svoji rozmanitou hráčskou dráhu zakončil v Německu a Itálii na jaře 1992. V národním týmu vybojoval stříbrnou medaili na MS 1979 v Moskvě a bronz na šampionátu ve Švédsku dva roky poté.

Fryčer následně působil jako hráčský zástupce a trenér. Koučoval Vítkovice, Havířov, italské a polské kluby. Naposledy trenérsky působil ve Znojmě v sezoně 2018/19 v mezinárodní EBEL. Miloval život, který si dokázal naplno užívat. Jeho memoáry si našly cestu i na kanadský knižní trh, kde slavily velký úspěch. Není divu, Fryčer byl díky výkonům v prestižním ontarijském dresu a přátelské povaze v Torontu velmi populární.

Rekordman bundesligy

Legendární německý fotbalista a jeden z nejlepších střelců historie GERD MÜLLER. Kanonýr s přezdívkou Bombarďák získal s reprezentací a Bayernem Mnichov téměř všechny y významné trofeje včetně ě titulu mistra světa i Evropy. - S 365 góly je dosud d střeleckým rekordmanem m bundesligy. „Bez Gerda a Müllera by Bayern nebyl klubem, který dnes všichni milujeme. Jeho jméno a vzpomínka na něj budou žít věčně,“ uvedl v prohlášení k úmrtí předseda bavorského klubu Herbert Hainer.

Müller spojil s Bayernem téměř celou kariéru. Během 15 sezon přispěl 566 brankami v 607 utkáních ke třem vítězstvím v PMEZ, jednomu v PVP a Interkontinentálním poháru či čtyřem ligovým titulům.

V sezoně 1971/72 nastřílel v lize 40 gólů. Jeho rekord vydržel až do minulého ročníku, než ho o jeden zásah překonal jiný kanonýr bavorského celku Robert Lewandowski. Dalších 68 branek přidal Müller v 62 duelech v západoněmeckém dresu, v němž se výrazně podílel na zlatu z mistrovství světa 1974 i EURO 1972.

Rodák z Nördlingenu v roce 1979 odešel do lukrativní americké ligy NASL a tři sezony hájil barvy týmu Fort Lauderdale Strikers. Kariéru ukončil v roce 1982 a vrátil se domů, avšak na život bez fotbalu si nemohl zvyknout a propadl alkoholu.

„Stala se ze mě troska,“ vzpomínal na neveselé období. Záchrana přišla od bývalých spoluhráčů z Bayernu, kteří Müllera přesvědčili, aby podstoupil odvykací kúru. V roce 1992 podepsal ve „svém“ klubu trenérský kontrakt, na starosti měl vyhledávání talentů. Někdejší postrach soupeřových brankářů trpěl v posledních letech Alzheimerovou chorobou a žil v domě s pečovatelskou službou.

Nejlepší obránce mistrovství světa

Bývalý vynikající hokejový obránce JAN SUCHÝ byl na přelomu 60. a 70. let považován za jednoho z předních evropských beků. Do hokeje vnesl moderní herní projev, jako jeden z prvních padal do střel protivníka tělem a vynikal i ofenzivním pojetím hry. V letech 1969 a 1971 byl vyhlášen nejlepším obráncem mistrovství světa, čtyřikrát se dostal do All stars týmu.

Z olympijských her v Grenoblu 1968 si odvezl stříbro. Vedle toho se podílel na dalších čtyřech druhých místech na mistrovství světa, navíc má i dva bronzy. Ovládl také první dva ročníky ankety Zlatá hokejka. Za reprezentaci odehrál 160 utkání, v nichž vstřelil 44 gólů, což je dosud maximum mezi obránci.

O zlato z MS 1972 v Praze přišel kvůli tomu, že pár měsíců před startem šampionátu zavinil nehodu, při níž zahynul jeden ze spolucestujících. Kvůli alkoholu v krvi strávil devět měsíců ve vězení, ani poté si s životosprávou hlavu příliš nelámal.

V lize Suchý nastřílel v dresu jihlavské Dukly 162 gólů v 561 zápasech, v sezoně 1968/69 jako dosud jediný obránce ovládl kanadské bodování. Na sklonku kariéry si zahrál v Německu a v Rakousku, po jejím ukončení dělal v Havlíčkově Brodu asistenta trenéra či obchodního manažera klubu.

V roce 2009 byl přijat do Síně slávy Mezinárodní hokejové federace IIHF, o rok dříve rovněž do její tuzemské obdoby.

Tragický konec talentovaného závodníka

Chtěl být nejrychlejší na světě. Předjet celý svět na motorce. Místo toho mu jeho vášeň přinesla smrt. Po nehodě v kvalifikaci závodu Moto3 podlehl JASON DUPASQUIER vážným zraněním. Bylo mu teprve 19 let. „Hluboce nás zasáhla zpráva o Jasonově úmrtí. Ve jménu celé MotoGP posíláme lásku jeho týmu, rodině a všem milovaným. Budeš nám chybět, Jasone. Jeď v pokoji,“ oznámila smutnou zprávu motoristická organizace.

Havárie na okruhu v Mugellu byla hrozivá. Dupasquier spadl krátce před koncem kvalifikace a po nárazu do asfaltu ho zasáhly i stroje Japonce Sasakiho a Španěla Alcoby. Jeden do nohou, druhý do hlavy. Rodák z Fribourgu zůstal nehybně ležet a do nemocnice s ním letěl vrtulník. Mladík v tu chvíli bojoval o život, ještě v noci se podrobil první operaci, nakonec ale svůj souboj prohrál.

Dupasquier byl asi největší nadějí švýcarského motosportu. Přestože si v 16 letech zlomil stehenní kost, probojoval se přes sérii pro mladé jezdce až do Moto3 a ve druhé sezoně v elitním závodě se rozjel. Bodoval v každém závodě, jednou byl dokonce sedmý a v celkovém pořadí seriálu se vyšplhal na desáté místo.

Tým Prüstel GP se závodu Moto3 nezúčastnil. Ještě před zprávou o jezdcově úmrtí se rozhodl v Mugellu nezávodit také jeho krajan Thomas Lüthi v Moto2. Smrtelná tragédie otřásla motocyklovým světem po pěti letech. Naposledy podlehl zraněním z okruhu španělský jezdec Luis Salom při domácí Velké ceně Katalánska. Závodník kategorie Moto2 tehdy zahynul po pádu v tréninku.

Spoluautor zlata i bronzu z EURO

Nejdřív šel cestou pomocníka, asistenta. Než se sám stal velkým trenérem. JOZEF VENGLOŠ, rodák z Ružomberoku, kterého pro velký fotbal vychoval Slovan Bratislava, proslul především jako skvělý kouč, i když i jako hráč má s „belasími" jeden titul.

Vengloš zemřel necelých šestadvacet let po svém osudovém trenérském kolegovi. Václav Ježek je po smrti už od léta 1995. Spolu vytvořili geniální dvojici, která dovedla československou reprezentaci k titulu mistrů Evropy 1976, Ježek byl tehdy hlavní, Vengloš asistent, v Bělehradě to končilo slavnou penaltou Antonína Panenky.

Síly spojili znovu o čtrnáct let později, na MS v Itálii si ale prohodili role. A zase z toho byl husarský kousek,čtvrtfinále. Až v něm vypadli Čechoslováci s Němci. „Byli ideální dvojicí. Každý byl sice jiný, ale skvěle se doplňovali, nikdy jsem mezi nimi necítil disharmonii. Starší Ježek velmi akceptoval názor mladšího Vengloše, který byl spíše hloubavější, Ježek dynamičtější," popisoval v seriálu Sportu o světovém šampionátu 1990 úžasnou symbiózu Stanislav Griga, tehdejší reprezentant.

LEDEN

2. - americký basketbalista a trenér Paul Westphal (70)

4. - kanadský hokejový trenér John Muckler (86)

5. - anglický fotbalista Colin Bell (74)

6. - hokejový trenér Jan Soukup (78)

10. - francouzský motocyklový jezdec Hubert Auriol (68)

11. - kanadská veslařka a trojnásobná olympijská vítězka Kathleen Heddleová (55)

15. - francouzský motocyklový jezdec Pierre Cherpin (52)

18. - šachista Lubomír Kaválek (77)

22. - americký baseballista Hank Aaron (86)

24. - kanadský hokejista George Armstrong (90)

26. - slovenský fotbalový trenér Jozef Vengloš (84), německá koulařka a olympijská vítězka Margitta Gummelová (79)

ÚNOR

1. - polský cyklista Ryszard Szurkowski (75)

3. - americký tenista Tony Trabert (90)

5. - americký boxer a olympijský vítěz Leon Spinks (67)

7. - kanadský hokejista Ralph Backstrom (83)

13. - ruský vzpěrač a olympijský vítěz Jurij Vlasov (85)

15. - argentinský fotbalista a mistr světa Leopoldo Luque (71)

16. - novinář a dlouholetý šéf sportovní redakce České televize Otakar Černý (77)

19. - atlet Ludvík Liška (91)

25. - finský automobilový jezdec a mistr světa v rallye Hannu Mikkola (78)

26. - portugalský házenkář Alfredo Quintana (32)

BŘEZEN

1. - skotský fotbalista Ian St. John (82), člen české basketbalové Síně slávy Vladimír Heger (89)

2. - člen české basketbalové Síně slávy Jaroslav Tetiva (89)

4. - americký hokejista a olympijský vítěz Mark Pavelich (63)

5. - slovenský fotbalista Anton Urban (87)

13. - americký boxer Marvin Hagler (66)

14. - běžkyně Helena Fuchsová (55)

22. - americký basketbalista Elgin Baylor (86)

23. - francouzská snowboardistka Julie Pomagalská (40)

24. - japonský judista a olympijský vítěz Tošihiko Koga (53)

DUBEN

7. - sovětský vzpěrač a olympijský vítěz Viktor Kurencov (80)

8. - maďarská sportovní střelkyně a olympijská vítězka Diána Igalyová (56)

18. - sportovní gymnasta a olympijský medailista Zdeněk Růžička (96)

19. - ruský hokejista a fotbalista a olympijský vítěz Viktor Šuvalov (97)

26. - ruská koulařka a diskařka a trojnásobná olympijská vítězka Tamara Pressová (83)

27. - hokejista a trenér Miroslav Fryčer (61)

KVĚTEN

12. - fotbalista a hokejista Jiří Feureisl (89)

19. - americký běžec a dvojnásobný olympijský vítěz Lee Evans (74)

20. - maďarský fotbalový rozhodčí Sándor Puhl (65)

22. - hokejista Marek Trončinský (32)

23. - dlouholetý předseda Mezinárodní automobilové federace Brit Max Mosley (81)

24. - cyklista Milan Puzrla (75)

25. - skokan na lyžích a trenér Jáchym Bulín (86)

30. - švýcarský motocyklový jezdec Jason Dupasquier (19)

ČERVEN

12. - běloruský rychlobruslař Igor Železovskij (58)

18. - italský fotbalista Giampiero Boniperti (92), britská krasobruslařka a olympijská vítězka Jeanette Altweggová (90)

ČERVENEC

5. - lotyšský hokejista Matiss Kivlenieks (24)

7. - argentinský automobilový jezdec Carlos Reutemann (79)

13. - americká tenistka Shirley Fryová (94)

23. - finský skokan na lyžích a olympijský vítěz Tuomo Ylipulli (56)

26. - koulař a trenér Jaroslav Šmíd (87)

SRPEN

10. - kanadský hokejista Tony Esposito (78)

15. - německý fotbalista a mistr světa Gerd Müller (75)

16. - ukrajinský atlet a dvojnásobný olympijský vítěz v chůzi Vladimir Golubničij (85)

19. - kanadský hokejista Rod Gilbert (80)

24. - hokejista Jan Suchý (76), belgický fotbalista Wilfried Van Moer (76)

26. - ruský hokejista a dvojnásobný olympijský vítěz Vladimir Šadrin (73)

29. - bývalý předseda Mezinárodního olympijského výboru Jacques Rogge (79) 31. - sportovní gymnasta a mistr světa Přemysl Krbec (81)

ZÁŘÍ

1. - volejbalový trenér Jiří Teplý (67)

4. - házenkář Bohumil Cepák (70)

5. - rumunský kanoista a čtyřnásobný olympijský vítěz Ivan Patzaichin (71)

14. - hokejista a trenér Ladislav Lubina (54) - sovětský kladivář a dvojnásobný olympijský vítěz Jurij Sedych (66)

15. - slovenský fotbalista a trenér Justín Javorek (85)

16. - srbský basketbalový trenér Dušan Ivkovič (77) - sportovní střelec František Maxa (98)

19. - anglický fotbalista a mistr světa Jimmy Greaves (81), hokejista Tomáš Prokop (27)

20. - veslař a olympijský vítěz Jan Jindra (89)

27. - anglický fotbalista a mistr světa Roger Hunt (83)

ŘÍJEN

13. - keňská běžkyně Agnes Tiropová (25)

18. - fotbalista a trenér Jaroslav Dočkal (81)

23. - veslařka a mistryně Evropy Světluše Hudečková (90)

26. - skotský fotbalový trenér Walter Smith (73)

27. - fotbalista Arnošt Pazdera (92)

LISTOPAD

3. - slovenský hokejista Boris Sádecký (31)

5. - slovenský hokejista a funkcionář Dušan Pašek ml. (36)

12. - anglický fotbalista a mistr světa Ron Flowers (87)

15. - atlet a trenér Jiří Lesák (66)

22. - slovenská krasobruslařská trenérka Hilda Múdra (95)

26. - dráhový cyklista a trenér Jiří Pecka (81)

28. - dlouholetý šéf stáje F1 Brit Frank Williams (79), americký koulař C. J. Hunter (52)

PROSINEC

2. - americká členka tenisové Síně slávy Darlene Hardová (85)

3. - dlouholetý předseda Mezinárodní atletické federace Lamine Diack (88), německý fotbalista a mistr světa Horst Eckel (89)

4. - talentovaný rakouský motokrosař René Hofer (19)

9. - čtyřnásobný vítěz Indy 500 Američan Al Unser (82)

11. - první španělský vítěz grandslamového turnaje Manuel Santana (83)

18. - jeden z nejúspěšnějších domácích pistolářů Ladislav Falta, stříbrný v rychlopalbě z olympijských her v Mnichově 1972 (85)

20. - bývalý fotbalista Jiří Čadek, s Duklou získal sedm titulů (86)

21. - španělský ragbyový reprezentant Kawa Leauma (32)

28. - třináct měsíců po Maradonově smrti zemřel jeho mladší bratr Hugo (52), slavný trenér a komentátor amerického fotbalu John Madden (85)

30. - Karel Loprais, šestinásobný vítěz Rallye Dakar (72)