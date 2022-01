Podrobnosti o soudu Djokoviče: Čas začátku i přesný limit na argumenty

Tenistka Renata Voráčová popsala, jak to vypadá v detenčním hotelu, který sdílí s Novakem Djokovičem • Koláž iSport.cz, Reuters

Novak Djokovič po příletu do Austrálie • ČTK / AP / Uncredited

Djokovič byl den poté, co měl mít pozitivní test, na akci s dětmi v srbském tenisovém centru • Instagram

Pondělní soud rozhodne o tom, zda první tenista světa Novak Djokovič dostane možnost obhajovat titul na grandslamovém Australian Open, nebo odcestuje domů, tak jako musela odletět česká hráčka Renata Voráčová. Jádrem sporu je oprávněnost zrušení Djokovičových víz. Srbský tenista původně dostal pro umožnění vstupu do Austrálie výjimku z jinak povinného očkování.

Djokovič ji údajně obdržel na základě prosincového prodělání koronaviru, jeho žádost o výjimku posoudily a schválily dvě nezávislé komise. Při středečním příletu do Melbourne byl ale kvůli špatnému typu víza, které vstup s výjimkou neumožňovalo, zadržen imigračními úředníky a umístěn do detenčního hotelu.

Původně měl Djokovič do čtvrtka opustit Austrálii, jeho právníci se ale snaží zvrátit rozhodnutí u soudu. Ten se uskuteční v pondělí a nic na tom nezměnila žádost státních úředníků o přeložení na středu. Sudce Anthony Kelly to zamítl. Soud má začít v 10:00 australského času, o půlnoci českého, obhajobou právníků tenisty, poté dostane prostor státní zástupce. Obě strany budou mít na přednesení argumentů dvě hodiny.

Není jasné, kdy soud vynese rozhodnutí. Kelly už avizoval, že se nehodlá nechat svazovat veřejně vyjádřeným požadavkem Australského tenisového svazu, aby byla záležitost vyřešena do úterka 11. ledna. Australian Open začne v Melbourne v pondělí 17. ledna.

Djokovičův případ stejně jako nemoc covid-19 rozděluje Austrálii i svět. Mnozí tenistovi vyčítají, že má jiná práva než obyčejní lidé, fanoušci zase před hotelem skandují jeho jméno.

V Srbsku se za tenistu postavil prezident Aleksandar Vučič a premiérka Ana Brnabičová se australské strany dotazovala, zda Djokovič dostává svoji bezlepkovou stravu. V detenčním hotelu na předměstí Melbourne totiž nesmí mít svého kuchaře, který mu obyčejně vaří.

Dvacetinásobný grandslamový vítěz měl podle právníků pozitivní test na koronavirus v prosinci, ale neměl příznaky jako horečku ani respirační problémy. O dva dny dříve se Djokovič přišel podívat na basketbalové utkání Crvené zvezdy Bělehrad s Barcelonou, podle fotografií se s mnohými hráči obou celků zdravil a někteří z nich pak byli pozitivní na covid-19.

Čtyřiatřicetiletý Djokovič se pak podle médií den po pozitivním testu objevil v Bělehradu na akci pro mladé tenisty, což také na sociálních sítích sdílela jeho rodina.

Pořadatelé Australian Open, kteří podle některých informací předali tenistům špatné informace o možnosti udělení výjimky z očkování pro vstup do země, se brání, že obdrželi nepřehledné podklady. Ředitel turnaj Craig Tiley je s Djokovičem v kontaktu. „Situace pár hráčů, zvláště Novaka, je složitá. Spolupracujeme úzce s Novakem a jeho týmem,“ řekl Tiley.

Na případ Djokoviče doplatila deblistka Voráčová. Česká tenistka dostala výjimku z očkování pro vstup do Austrálie na základě prodělaného koronaviru. Do země se dostala, dokonce odehrála jeden zápas, ale poté byla zatčena, vízum jí bylo zrušeno a byla umístěna do stejného detenčního hotelu jako Djokovič. S úřady ale nechtěla bojovat a od soboty je na cestě domů.