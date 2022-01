Djokovičovi zrušili víza. Deportace (zatím) odložena, další právní bitva

Novak Djokovič si Australian Open podle všeho nakonec nezahraje! Australský ministr pro imigraci Alex Hawke zrušil srbské hvězdě víza, které získala na základě výjimky z povinného očkování. První hráč světového žebříčku by tak měl místo obhajoby titulu na grandslamovém Australian Open zemi opustit. Djokovičovi právníci ale podají oficiální odvolání a tenista nebude do konečného rozhodnutí soudu deportován. Kauza se přesune k Federelnímu soudu, další slyšení bude v neděli. Jestli ale padne rozsudek, jak žádají Srbovi zástupci, ovšem není jisté.

„Využil jsem své pravomoci a zrušil platnost víza pana Novaka Djokoviče uděleného ze zdravotních důvodů, neboť to bylo ve veřejném zájmu,“ uvedl Hawke v prohlášení. „Vláda (premiéra Scotta) Morrisona je pevně odhodlána chránit australské hranice, zejména v souvislosti s pandemií COVID-19,“ dodal.

Tenistovi tak hrozí nejen deportace, ale i zákaz vstupu do země až na tři roky. Djokovičovi právníci se pokouší rozhodnutí zvrátit soudní cestou, první předběžné slyšení u Federálního a rodinného soudu proběhlo online hned večer. Nick Wood označil zrušení víz za iracionální a vedené pouze obavou, že Djokovič bude vzbuzovat antivakcinační nálady.

Australian Open začne už v pondělí, Federální soud bude zasedat v neděli. Hráč podstoupí další výslech s imigračními úředníky a poté bude zřejmě opět umístěn v detenčním zařízení.

Hodně jsme boji s covidem obětovali, řekl premiér

Premiér Morrison rozhodnutí přivítal a upozornil, že jeho země, která měla jeden z nejdelších lockdownů, má ve spojení s covidem průměrně nejmenší úmrtnost a největší proočkovanost na světě. „Australané toho během této pandemie hodně obětovali a samozřejmě očekávají, že výsledky těchto obětí budou chráněny. A to je to, co ministr (pro imigraci Alex Hawke) svým dnešním rozhodnutím dělá,“

Dvacetinásobný grandslamový vítěz Djokovič, který se k vakcinaci a obecně k medicinským zásahům staví dost vlažně, sice dostal výjimku z povinného očkování pro účast na Australian Open na základě prodělaného koronaviru, úřady mu ale vízum po příletu zamítly. Srbský tenista díky procesnímu pochybení imigračních úředníků rozhodnutí zvrátil u pondělního soudu. Od té doby se čekalo na vyjádření ministra Hawkea.

Djokovič od pondělního propuštění z detenčního hotelu trénoval v Melbourne Parku a připravoval se na turnaj. Jeho soupeřem měl být v 1. kole jeho krajan Miomir Kecmanovič. Dojde-li na deportaci devítinásobného vítěze turnaje, za Djokoiče se dostane do turnaje poražený z kvalifikace.

Navíc by rodák z Bělehradu mohl přijít o pozici prvního hráče světa v žebříčku ATP. Na první místo by se dostali v případě titulu Rus Daniil Medveděv, nebo Němec Alex Zverev.

Prodělaný koronavirus Djokoviče přinesl nejasnosti. Německý magazín Spiegel dokonce uvedl, že test může být zmanipulovaný. Hráč navíc může mít problémy i ve své vlasti poté, co ve středu přiznal, že se v prosinci po pozitivním testu, tedy s vědomím nákazy, zúčastnil rozhovoru pro deník L'Équipe. Za porušení izolace v Srbsku hrozí pokuta či vězení až na tři roky. Kvůli údajné chybě svého týmu také Djokovič prvotně uvedl, že nikam necestoval, ale přitom byl v prosinci ve španělské Marbelle.

Případ Djokoviče rezonuje celým světem. Jednoho z nejlepších tenistů světa oslavují antivaxeři, ale přes osmdesát procent Australanů se v průzkumu vyslovilo pro jeho deportaci.

Vrátit domů by se měl i podle Martiny Navrátilové a jeden z Djokovičových soupeřů Stefanos Tsitsipas prohlásil, že Srb hraje podle vlastních pravidel. „Nikoho nenapadlo, že by mohli přijet do Austrálie neočkovaní a neřídili se opatřeními,“ uvedl Řek před rozhodnutím o Djokovičově deportaci.

Příznivci Djokoviče tančí před budovou soudu, který rozhodl v jeho prospěch