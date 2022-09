Program US Open 2022: s kým hrají Češky v osmifinále posledního grandslamu?

Obrovská radost. Daniil Medveděv na US Open získal svůj první Grand Slam v kariéře • ČTK / AP / John Minchillo

Daniil Medveděv předvedl po triumfu na US Open mrtvou rybu • ČTK/AP

Daniil Medveděv ve finále US Open • ČTK / AP / Elise Amendola

Osmnáctiletá Britka Emma Raducanuová se raduje ve finále US Open • ČTK / AP / Seth Wenig

Pohled na centrkurt US Open při ženském finále • Reuters

Barbora Krejčíková během 2. kola US Open • ČTK / AP / Elise Amendola

Petra Kvitová loni ve 3. kole US Open nestačila na Marii Sakkariovou z Řecka • ČTK / AP / John Minchillo

Serena Williamsová vypadla na US Open ve třetím kole • Reuters

Linda Fruhvirtová ve druhém kole US Open proti Garbině Muguruzaové • Reuters

Linda Nosková s Lucií Hradeckou na US Open vyřadily sestry Venus a Serenu Williamsovy • Reuters

Petra Kvitová na US Open • ČTK/AP

Barbora Krejčíková vypadla na US Open ve 2. kole • ČTK / AP / Charles Krupa

Aleksandra Kruničová vyřadila na US Open Barboru Krejčíkovou ve 2. kole • ČTK / AP / Charles Krupa

Karolína Plíšková v zápase prvního kola US Open • ČTK/AP

Barbora Krejčíková vypadla na US Open ve 2. kole • ČTK / AP / Charles Krupa

Poslední grandslam sezony se rozehrál na dvorcích Flushing Meadows v pondělí 29. srpna. Tradičně u toho je i početná česká výprava včetně Karolíny Plíškové a Petry Kvitové, které z desítky českých tenistek jako jediné postoupiy do osmifinále US Open. Mezi muži hned v 1. kole vypadla kompletní trojice českých účastníků Lehečka, Macháč a Veselý. Prohlédněte si kompletní program US Open 2022 včetně rozpisu zápasů českých tenistů v 3. kole.