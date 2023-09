ONLINE: Medveděv - Djokovič. Hvězdný Srb touží ve finále po odvetě

Daniil Medveděv se raduje z postupu do finále US Open • Reuters

Daniil Medveděv v semifinále US Open s Alcarazem • Reuters

Novak Djokovič v semifinále US Open porazil domácího Bena Sheltona • Reuters

Ve finále US Open se Novak Djokovič pokusí proti Daniilu Medveděvovi o takovou malou vendetu. Jsou to totiž dva roky, co Rus dokázal Srba hladce ve třech setech porazit a grandslamový titul tak urvat pro sebe. I poslední vzájemný duel vyhrál Medveděv a svou newyorskou jízdou potvrzuje, že je na tvrdém povrchu pro Djokoviče možná tou vůbec největší hrozbou. Porazí hvězdného Srba i tentokrát? Sledujte ONLINE přenos od 22:00 na webu iSport.cz.