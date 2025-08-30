ONLINE: Český souboj na US Open. Nosková hraje s Muchovou o osmifinále
Na tenisovém US Open v sobotu hraje Linda Nosková s Karolínou Muchovou, z duelu vzejde pátá česká osmifinalistka posledního grandslamu sezony. Derby je na programu na Grandstandu od 17 hodin našeho času. Vítězka doplní mezi nejlepší šestnáctkou v ženském pavouku Markétu Vondroušovou a Barboru Krejčíkovou, do stejné fáze turnaje se probojovali také Jiří Lehečka s Tomášem Macháčem. Souboj českých hráček sledujte ONLINE na webu iSport.