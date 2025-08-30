Předplatné

ONLINE: Český souboj na US Open. Nosková hraje s Muchovou o osmifinále

Karolína Muchová na US Open porazila Venus Williamsovou
Karolína Muchová na US Open porazila Venus WilliamsovouZdroj: ČTK / AP / Adam Hunger
Karolína Muchová na US Open
Česká tenistka Linda Nosková v akci před zraky fanoušků v Praze
3
Fotogalerie
iSport.cz
US Open
Začít diskusi (0)

Na tenisovém US Open v sobotu hraje Linda Nosková s Karolínou Muchovou, z duelu vzejde pátá česká osmifinalistka posledního grandslamu sezony. Derby je na programu na Grandstandu od 17 hodin našeho času. Vítězka doplní mezi nejlepší šestnáctkou v ženském pavouku Markétu Vondroušovou a Barboru Krejčíkovou, do stejné fáze turnaje se probojovali také Jiří Lehečka s Tomášem Macháčem. Souboj českých hráček sledujte ONLINE na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE
--

Začít diskuzi

Tenis 2025

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes * Program MS v hokeji * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů