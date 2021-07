Wimbledon ONLINE: Muži hrají semifinále, Peschkeová v mixu

Wimbledon se pomalu ale jistě blíží do finiše. Dnešní program by měl odhalit finalisty mužské dvouhry. O vstupenku do finále si nejprve zahraje Matteo Berrettini proti Hubertu Hukaczovi, v druhém duelu pak obhájce z roku 2019 Novak Djokovič proti Denisi Shapovalovi. Semifinálový boj čeká i českou tenistku Květu Peschkeovou, ta po boku Němce Kevina Krawietze v mixu čelí britskému páru Salisbury/Dartová. Sledujte ONLINE nejen všechny zápasy, ale i komentáře a postřehy redaktora Sportu Jana Jarocha.