Wimbledon ONLINE: První Ital ve finále. Berrettini vyzve Djokoviče

Novak Djokovič vs. Matteo Berrettini. To je složení wimbledonského finále v mužském singlu. Obhájce titulu z roku 2019 Djokovič v semifinále udolal po tuhém boji Kanaďana Denise Shapovalova 7:6 (3), 7:5 a 7:5. Berrettini se jako první Ital v historii dostal do finále Wimbledonu po výhře nad přemožitelem Rogera Federera Hubertem Hurkaczem z Polska 6:3, 6:0, 6:7 a 6:4. Semifinálový boj teď čeká i českou tenistku Květu Peschkeovou, ta po boku Němce Kevina Krawietze v mixu čelí britskému páru Salisbury/Dartová. Sledujte ONLINE nejen všechny zápasy, ale i komentáře a postřehy redaktora Sportu Jana Jarocha.