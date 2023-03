Oktagon 40: Jaké jsou dvojice Tipsport Gamechangeru v 1. kole pyramidy?

Organizace Oktagon MMA na sobotu 4. března naplánovala do Ostravar Arény 1. kolo projektu, který nemá obdoby. 16 zápasníků velterové váhy ze čtrnácti zemí se představí v 1. kole Tipsport Gamechangeru. Co jméno, to zástupce evropské špičky. Kdo padne, končí. Vítěz projektu si odnese 300 tisíc eur (přibližně 7,1 milionu korun), celkově čekají na bijce odměny v hodnotě jednoho milionu eur. Prohlédněte si program turnaje OKTAGON 40 i přehled všech účastníků Tipsport Gamechangeru.

Program a hlavní karta OKTAGON 40

Dvojice pro 1. kolo Tipsport Gamechanger

Louis Glismann Amir Gogoladze Věk 32 let (7. února 1991) 25 let (9. Prosince 1997) Země Dánsko Gruzie Výška 180 cm 185 cm Skóre 9-2-0 14-3-0 Sledujte duel Glismann vs. Gogoladze ONLINE

Gruzínský „Snajpr“ se vrací do zápasového víru poprvé od prohry v Dana White’s Contender Series, kde si nedokázal zajistit smlouvu v UFC. Nyní volí cestu, na jejímž konci čeká šťavnatá odměna pro vítěze. Gogoladzemu už veřejně vyjádřil podporu jeho krajan a současný šampion Oktagonu Sanikidze. „Jdi k**va do toho,“ burcuje vládce pérové divize. Proti jeho nadšení stojí elitní dánský zemař. Dosud má v kleci méně zkušeností než Gogoladze. Půjde o střet rozdílných stylů a vyhraje ten, kdo účinněji prosadí své zbraně. Gruzínec rozdává ničivé rány a v organizaci M-1 stále drží rekord pro nejrychlejší KO – deset sekund!

Tip deníku Sport: 45 % Glismann – 55 % Gogoladze

Christian Jungwirth Tato Primera Věk 36 let (25. února 1987) 31 let (17. listopadu 1991) Země Německo Španělsko Výška 181 centimetrů 177 centimetrů Skóre 13-6-0 18-12-0 Sledujte duel Jungwirth vs. Primera ONLINE

Srážka dvou bláznů. Primera otřásl česko-slovenskou MMA scénou už během Oktagonu 16, kdy si poradil s oblíbeným Borárosem. Jakmile přetlačil i Kalašnika, současnou šestku žebříčku, elita velterové váhy zbystřila. Jenže pak Španěl nasedl na tobogán a sklouznul ke třem porážkám v řadě. Nyní se postaví bombérovi z Německa. Ten se vymyká přírodním zákonům, v předchozích dvou letech si střihnul osm zápasů, do klece vstoupil i tři týdny před Gamechangerem. Je otázkou, kolik mu tříkolová tahnice s Nevesem de Oliveirou vzala sil. „Kelt“ navíc dosud v soubojích se špičkou Oktagonu ztrácel. Primera může obstarat první překvapení.

Tip deníku Sport: 40 % Jungwirth – 60 % Primera

Bojan Veličkovič Ion Surdu Věk 34 let (18. 12. 1988) 27 let (27. 4. 1995) Země Srbsko Moldavsko Výška 183 centimetrů 185 centimetrů Skóre 21-12-2 12-4-0 Sledujte duel Veličkovič vs. Surdu ONLINE

V posledních letech zažila „Ocel ze Srbska“ dvě velká zklamání. Někdejší přemožitel nejlepšího českého bojovníka Procházky měl nejprve v titulovém zápase na lopatě Kozmu, který mu doslova bruslil před očima. Nakonec dobře rozjetý duel ztratil. Po vítězství nad Kertészem mu zase bodoví sudí nedopřáli radost v těsné bitvě proti Leandru Silvovi. Nyní může teoreticky oba potkat znovu. Nejprve si ovšem musí poradit s nevyzpytatelným Ionem Surduem. Moldavská jednička zvládá přepínat mezi dvěma váhovými kategoriemi, ve velteru patří do elitní stovky světového žebříčku. „Jdu si pro krev,“ vzkazuje svému nadcházejícímu soupeři. V Ostravě chce překvapit.

Tip deníku Sport: 55 % Veličkovič – 45 % Surdu

Radovan Úškrt Melvin van Suijdam Věk 31 let (26. 8. 1991) 34 let (30. 6. 1988) Země Slovensko Nizozemsko Výška 180 centimetrů 180 centimetrů Skóre 7-3-0 13-5-0 Sledujte duel Úškrt vs. van Suijdam ONLINE

Prosím, nemrkat. Z celkových 28 bitev těchto borců došly jen tři k bodovým lístkům, nedá se proto čekat, že by vzájemné měření nabídlo trpělivou tahanici na tři kola. Nizozemec od roku 2018 marně naskakuje na delší vítěznou šňůru, zato Úškrt se vloni vrátil po tříleté pauze dvěma úspěchy. Ale hlavně: slovenský bijec kvůli projektu přesedlal o divizi níž. Dosud figuroval ve střední váze, nyní tak může ještě více prodat své pověstné granáty. Výraznější úspěch v pyramidě by mu zajistil raketový vzestup v evropském velterovém žebříčku. Van Suijdam, šampion nizozemské organizace LFL, zase z pozice outsidera větří v 34 letech šanci na svůj kariérní vrchol.

Tip deníku Sport: 60 % Úškrt – 40 % Van Suijdam

Leandro Silva Andreas Michailidis Věk 37 let (11. 11. 1985) 34 let (18. 7. 1988) Země Brazílie Řecko Výška 175 centimetrů 183 centimetrů Skóre 26-10-1, 1 NC 13-6-0 Sledujte duel Silva vs. Michailidis ONLINE

Střet zkušeností, mimo jiné ze světa UFC. Oba muži v nejvěhlasnější organizaci světa svedli několik bitev, Řek dokonce předloni sdílel oktagon se současným šampionem Pereirou. Jedinou výhru z posledních čtyř duelů zapsal na turnaji, jehož hlavní zápas obstaral Jiří Procházka. Michailidis nyní zkusí kariéru restartovat v Gamechangeru. V prvním kole vyzve Brazilce, který však dávno pevně přilnul k evropské scéně. Trénuje se světovou elitou v American Top Team, právem je označovaný za jednoho z nejlepších boxerů v Oktagonu. V souboji veteránů se musí popasovat s vyšším sokem, ale jeho výrazná „vyzápasenost“ (38 duelů proti 19) by měla být znát.

Tip deníku Sport: 70 % Silva – 30 % Michailidis

Máté Kertész Marcel Mohamed Grabinski Věk 30 let (17. 10. 1992) 31 let (9. 9. 1991) Země Maďarsko Německo Výška 183 centimetrů 182 centimetrů Skóre 13-5-0, 1 NC 22-7-0 Sledujte duel Kertész vs. Grabinski ONLINE

Pro maďarského zápasníka zdánlivé vysvobození. Původně totiž schytal nejtěžšího možného soupeře – Johna Hathawaye, Angličana se stále platnou smlouvou v UFC. Ten se ovšem zranil a na poslední chvíli jeho místo přijal jiný obávaný borec. Grabinského skóre budí respekt, v organizaci GMC vládnul lehké i velterové váze. Kategorie zvládá přepínat dodnes. Kertész zase proslul svou fantastickou výdrží a strategickou vyspělostí. Z dvanácti duelů v Oktagonu dovedl hned devět k bodovému rozhodnutí. A nedá se očekávat, že by proti nebezpečí z Düsseldorfu přesedlal na zběsilý styl boje. V Ostravě ho čeká vcelku velké sousto. Poradí si?

Tip deníku Sport: 55 % Kertész – 45 % Grabinski

Samuel Krištofič Alex Lohoré Věk 33 let (15. 8. 1989) 33 let (19. 12. 1989) Země Slovensko Francie Výška 183 centimetrů 185 centimetrů Skóre 16-4-0 22-8-0 Sledujte duel Krištofič vs. Lohoré ONLINE

Nejvyrovnanější partie úvodního kola? Papírové předpoklady mohou brzy vzít za své. „Pirát“ bude hledat inspiraci u Patrika Kincla, který přejel Francouze v titulové bitvě drtivým tlakem za minutu a 54 vteřin. Další Lohorého sok – Matúš Juráček – zvolil opatrnější přístup a tvrdě za něj zaplatil. Že Krištofič nehodlá spoléhat na náklonnost bodových rozhodčích, ukázal už na sociálních sítích. „Hej! Kdo je nejlepší boxer v Oktagonu?“ ptal se, zatímco bleskově mlátil do pytle. Lohoré by jej rád vyvedl z omylu. Francouz žijící ve Velké Británii si do klece přinese solidní arsenál. V minulosti vydržel třeba pětikolovou tahanici s Vémolou, přestože vzal duel na poslední chvíli.

Tip deníku Sport: 45 % Krištofič – 55 % Lohoré

David Kozma Lukasz Siwiec Věk 30 let (13. 8. 1992) 31 let (9. 10. 1991) Země Česko Polsko Výška 183 centimetrů 178 centimetrů Skóre 30-12-0 8-1-0 Sledujte duel Kozma vs. Siwiec ONLINE

Zmáčknout restart, zapomenout. A jít si pro pořádný balík peněz. „Růžový panter“ z Česka se vrací do klece poté, co přišel o korunu pro krále velterové divize Oktagonu. V souboji s Kaikem Britem ztratil pás, který držel čtyři roky. Neúspěch mu nalil do žil novou motivaci. V pyramidě má vítanou možnost ukázat, že patří znovu na vrchol. Vstupní překážka? Nevyzpytatelný borec z Polska. Na severovýchod republiky ho jistě přijede podpořit řada fanoušků. Všech svých osm vítězství dokázal doručit ještě před limitem, vynikající je zejména při pokusech o submise. Kozma proti Britovi narazil na fantastické rány v postoji, teď vyhlíží typologicky jiného protivníka.

Tip deníku Sport: 85 % Kozma – 15 % Siwiec