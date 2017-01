Plzeň blízko k získání Hájka. Zlín nebude kapitánovi bránit

Je to na spadnutí. Přestup Tomáše Hájka ze Zlína do Plzně už asi nic nezhatí. Cena? Podle odhadů Sportu 8 až 10 milionů korun. „Máme na něj oficiální nabídku,“ přiznal Zdeněk Červenka. „Řekl jsem, že bych to chtěl zkusit,“ uvedl včera po poledni Hájek, který má ve Fastavu ještě rok smlouvu. Rád by ji ukončil dřív a posunul se v kariéře. Jeho mateřský klub shání náhradu. „Už jsme někoho oslovili,“ přiznal Červenka.

Je levák, podle trenéra Bohumila Páníka krásný somatotyp. Prostě stoper moderního střihu. Rychlý, obratný, s tvrdou střelou z dálky. Proto na Hájka ukázala prstem Plzeň, tuzemský gigant a lídr tabulky. „Debatovali jsme s ní. Hráč nám sdělil, že bude rád, když ho pustíme,“ popsal situaci zlínský boss Červenka. Cestička k uzavření transferu je umetena. Ačkoliv čtvrtý celek ePojisteni.cz ligy není z ekonomických důvodů nucen prodávat opory, ambiciózní borce násilím držet nemíní.



Půjde o přestup natvrdo, bez jarního hostování ve Zlíně. Tuhle variantu, která by se Fastavu zamlouvala, zavrhl samotný hráč. „Bylo by to kontraproduktivní pro mě i pro ostatní,“ uvedl Hájek, jehož klub před sezonou neuvolnil do Liberce a v minulosti mu rozmluvil pokračování v Hradci Králové. „Už dvakrát jsem byl skoro pryč. Teď jsem rád, že to nevyšlo a zůstal jsem ve Zlíně,“ doznal. Vyplatilo se, laso z Plzně je jiný „level“.

Úřadující šampion předtím získal do kádru Slovince Erika Janžu, levonohého beka či záložníka z Mariboru. Zlínský kápo má vyztužit defenzivu ještě víc, neboť churavé koleno Jana Baránka si údajně vynutí další operační zákrok. Proto si Plzeň vyžádala urostlého stopera už nyní. Vyhlédnutý Slovák Lukáš Štetina z Dukly byl pro ni příliš drahý. „Samozřejmě vím, že když půjdu do týmu, kde je to zajeté, bude to těžké. Ale ve fotbale bývají zranění, karetní tresty. Když nic nezkusím, nic nezískám,“ je Hájek připraven bojovat o flek v základu.

Konkurence je velká. Stálice Roman Hubník plus Lukáš Hejda, který měl vynikající závěr podzimní části. Zlínský import by měl být zpočátku pojistkou sehrané dvojice. „O přestup mám zájem a teď čekám, co bude,“ nechá se překvapit. Celou věc probíral s manažerem Fastavu Zdeňkem Grygerou. „Chtěl jsem si rozumně promluvit,“ popisuje. „Zdena mě chápe. Ví, jak to ve fotbale chodí. Sám tohle zažil. Navíc ještě nikde nejsem,“ nechce nic zakřiknout, ačkoliv jinou konkrétní nabídku nemá. „Odjinud jsou jen náznaky,“ informuje. Plzeň je (skoro) tutovka.

