Kadlec: Jsem rozdílový hráč, spasitel ne. Žasl nad Rosického tréninky

PŘÍMO ZE ŠPANĚLSKA | Jeden skvělý výkon proti Interu Milán, dva zářezy do sítě slavného soupeře. Gól ve Zlíně. To ale bylo od Václava Kadlece všechno. Víc toho Sparta od své opory nedostala. 24letému útočníkovi rozhodně nešlo upřít snahu a nasazení, nadstavba v podobě gólů či asistencí ovšem chyběla. Nepovedený podzim nyní hází reprezentační forvard za hlavu a vyhlíží jaro. V něm chce dokázat, že na to má. "Nepomohl jsem týmu tak, jak jsem chtěl," říká v rozhovoru pro Sport. O čem všem Kadlec mluvil?

O zranění

„Každý hráč chce být zdravý. Když je zraněný, je to na prd pro hlavu. První dva tři dny z toho bývám hodně přepadlý a nadávám, že to je pořád dokola, protože to není jedno zranění za tři roky, ale je toho víc. Říkám si, co dělám špatně, proč, proč... Ale postupně to odezní a člověk je víc v pohodě. Musím se soustředit na trénink, abych se vrátil zpátky. Nemá smysl se litovat a naříkat. To ničemu nepomůže. Byl jsem mimo víceméně přes dva měsíce, protáhlo se to víc, než jsme všichni čekali. Už od desátého prosince jsem ale byl připravený, s Lukášem Váchou jsme se věnovali tréninku individuálně. Teď už je to úplně v pohodě. Nic mě nelimituje. Testy jsem zaběhl, výsledky byly v pohodě, cítím se docela dobře.“

O návratu do Sparty

„Z osobního hlediska to určitě nebylo pozitivní. Gólů jsem moc nedal, víceméně mi vyšly jen dva nebo tři zápasy, pak jsem se zranil. Určitě jsem týmu nepomohl tak, jak bych chtěl. Z pohledu mužstva v lize pár bodů ztrácíme, to není příjemné. Alespoň se nám povedlo postoupit v Evropě, ale to hodnocení je takové rozpolcené.“

O velkých očekáváních a roli spasitele

„Vždycky se to dostane do hlavy. Kdybych se vrátil a začal hned dávat góly, jako tehdy při mém hostování ve Spartě, tak by to bylo asi v klidu a nikdo by nic neřešil. Jelikož těch gólů nebylo tolik a ani výsledky nebyly fajn, tak to bylo nepříjemné. Každému by se to vkradlo do hlavy. kdo říká, že ne, tak podle mě kecá. Ale byl jsem v klidu, věděl jsem, že dobrý jsem. Doufal, jsem, že se všechno otočí. Na jaře to určitě bude dobré. Ale nejsem hráč takové kvality, který by se měl považovat za spasitele. Možná jsem rozdílový hráč, ale spasitel ne. Ještě máme čtrnáct zápasů, třeba to nakonec vyjde.“

O cenovce 73 milionů korun

„Samozřejmě jsem to vnímal. Ale bylo mi to vcelku jedno. Víte, tohle člověk absolutně neovlivní. Bylo to na jednání klubů a vyšponovalo se to až sem. Mohl jsem na to jenom koukat, ale říct k tomu nemohl vůbec nic. I kdyby Sparta zaplatila o půlku méně, očekávání by pořád byla stejná. Ty největší si na sebe navíc kladu sám. Mám v sobě nastavené nějaké cíle, očekávání od sebe sama. Lidem nic dokazovat nechci. To jsem se naučil, že je úplně zbytečné, protože oni si vždycky něco najdou.“

O jarním útoku na titul

„V našich rukou to není, to tvrdit nemůžeme. I kdybychom oba týmy (Plzeň, Slavii) porazili, tak pořád budou před námi. Musíme doufat, že něco poztrácejí a my chytneme sérii výher, kterou se nám na podzim nepovedlo udělat. Pak bychom se mohli přirazit a vrátit se definitivně do hry o titul.“

O vzestupu Slavie

„Je to fajn, pro fotbal zajímavé. Lidi to baví. Mně se líbí, že hodně nakupuje, budou mít větší konkurenci a sám jsem zvědavý, jak se s tím hráči poperou, když někdo nebude hrát. Zápasů nemají moc, jen nějakých čtrnáct na jaře a na to dvacet borců... Bude to zajímavé. Na jednu stranu je fajn, že to má náboj. Slavia patří nahoru, to je jasné. Na druhou stranu to je pro nás další soupeř. Samozřejmě by bylo jednodušší bojovat jenom proti jednomu týmu. Ale takhle je to nyní rozdané a je na nás, abychom se s tím poprali a zvládli to.“

O novém trenérském modelu

„Abych byl upřímný, po konci sezony jsem odjel na týden na dovolenou a absolutně jsem nevnímal, co se děje v Čechách. Vrátil jsem se, když už bylo jasno, a myslím si, že to je správné rozhodnutí. Myslím si, že to může fungovat. Na Davida (Holoubka) jsme si zvykli. Na podzim jsme viděli, že to pod ním funguje, že to je asi správná cesta. Co se týče pana Požára, zažil jsem ho už na Bohemce, kde mě trénoval v dorostu. Musím říct, že náhled na fotbal má podle mého názoru správný.“

O návratu Tomáše Rosického

„Je to fajn, Tomáš má dobrou náladu, prohodí pár fórků. Kdyby ten stav byl špatný, nikdo by neměl skvělou náladu. Když vidíme, že běhá a dělá něco s balonem, tak víme, že se návrat blíží. To je moc fajn. Bavili jsme se o tom s Lukášem Váchou, že pro nás bylo super, když jsme viděli, jak trénuje přes Vánoce. Kdykoli jsme dorazili na Letnou, vždycky tam byl a trénoval. Je úžasné vidět, že hráč takových kvalit tomu dává naprosto všechno.“

