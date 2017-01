VIDEOBLOG: Vukadinovič či Payet chtějí přestup. Je trucování správné?

Mají ambice, chtějí za lepším – ale mají stále podepsanou profesionální a platnou smlouvu. Řeč je o sportovcích, kteří by rádi změnili působiště kontraktu navzdory. V české lize by ze Zlína do Slavie rád odešel Vukadin Vukadinovč, s West Hamem už nechce mít nic společného Dimitri Payet. Je taktika trucování jedinou správnou cestou? A co s takovým hráčem? Podívejte se na VIDEOBLOG Adama Nenadála.