Rosický: Na jaře chci hrát první zápas. Do nároďáku půjdu už jen na výpomoc

Když vše dál poběží podle plánu, letenští fanoušci se brzy dočkají. Tomáš Rosický usilovně pracuje na tom, aby na sebe ještě navlékl sparťanský dres s číslem deset. Někdejší reprezentační kapitán naznačil, že by rád zasáhl už do prvního mistrovského utkání na jaře. Sparta začíná 16. února úvodním duelem vyřazovací fáze Evropské ligy proti Rostovu. Co všechno 36letý záložník prozradil během představení nových kopaček, kde odpovídal na dotazy novinářů?

O návratu na trávník

„Na soustředění ve Španělsku to probíhalo dobře, co se týkalo terénu, to bylo bezvadné. Směřujeme to na první zápas sezony, vypadá to velice dobře. Uvidíme, jak to bude pokračovat, zatím ale běží všechno v pořádku. Následující přípravy v Praze určitě vynechám. Je náš cíl, abych byl připravený na první soutěžní zápas.“

O tréninkovém programu

„Vypadá to dobře, poslední dny už můžu jít do sprintu, do všeho, kopu do balonu, pomalu si přidávám. Některé věci už zvládám s týmem, ale bude mi to ještě chvíli trvat. Tady (v Praze) nemám prostor trénovat na normální trávě, to je velké minus. Omezovat se nemusím, jen to musí jít krok za krokem, nemůžu při návratu překročit všechny fáze a skočit do toho po hlavě.“

480p 360p 240p <p><span>Když vše dál poběží podle plánu, letenští fanoušci se brzy dočkají. Tomáš Rosický usilovně pracuje na tom, aby na sebe ještě navlékl sparťanský dres s číslem deset. Někdejší reprezentační kapitán naznačil, že by rád zasáhl už do prvního mistrovského utkání na jaře. Sparta začíná 16. února úvodním duelem vyřazovací fáze Evropské ligy proti Rostovu.</span></p> REKLAMA Rosický pracuje ne návratu: Na jaře chci stihnout první zápas • VIDEO iSport TV

O léčbě zraněné achilovky

„Původní prognózy byly úplně jinačí. Jenže problémy s achilovkou jsem měl týden, najednou to byl měsíc a tak dál. Bohužel mé hojení probíhá odlišně, než u jiného člověka. Reaguju na určité věci úplně jinak, než vy. Hledal jsem, kdo by mi mohl pomoct. Ale to jsou věci, které sem nepatří. O tom se můžeme bavit, až s fotbalem skončím.“

O konci kariéry

„To vám vždycky bleskne hlavou, kdyby ne, lhal bych. Ale určité věci ke mně patří. Třeba to, že když něco začnu, chci to dokončit. Nejjednodušší by bylo se na to vybodnout, ale dělám vše pro to, abych to dokončil. Když jsem odcházel (ze Sparty do zahraničí), slíbil jsem, že se vrátím a chci to dodržet. Chuť do fotbalu mám pořád stejnou, ta se nemění.“

720p 480p 360p 240p <p>Znovu po čtyřiadvaceti hodinách vyběhl na trávník ve španělské Marbelle. Záložník Sparty Tomáš Rosický v úterý odpoledne absolvoval další tréninkovou jednotku přímo na hřišti, oproti pondělku se zase posunul o kus dál. Ke cvikům na výdrž a sílu si totiž nově přibral i balon. Podívejte se, co s ním dělal!</p> REKLAMA Rosický už maká s míčem! Podívejte se, jak cvičí pravačku i levačku • VIDEO iSport TV

O reprezentaci

„Cítím, že do nároďáku už nepatřím. Konec po EURO jsem neoznámil, protože jsem nevěděl, jestli vůbec budu dál pokračovat s fotbalem. Ani teď to neudělám. Kdybych se dostal do velmi dobré formy, kluci měli zdravotní problémy a byl by problém sestavit mančaft, eventuálně jako výpomoc asi jo. Ale opakuji, že cítím, že tam nepatřím.“

O Davidu Holoubkovi

„Je úplně jedno, jestli je můj vrstevník, nebo dokonce i mladší. Důležité jsou fotbalové znalosti. V Německu působí mladí trenéři, naopak Ranieriho s Leicesterem odepisovali a v Anglii udělal titul. Hlavní je, jestli své myšlenky dokáže přenést na hráče a ti aby to vzali za své. Spousty lidí o fotbale mluví pěkně, ale nepřenesou to na hřiště. David si šanci zaslouží, v Evropské lize odvedl výbornou práci. Zaslouží si, aby Spartu dál vedl a posunul ji kupředu.“

O jarní síle Sparty

„Na papíře je větší, než na podzim, ale to se nepočítá. Jde o to, jak se budeme prezentovat na hřišti. Trenér má víc možností, záleží, jestli hráči dokáží plnit, co on chce a jak nám to půjde, jestli nám to bude sedět. Sparta bude jednoznačně silnější. Na podzim nastupovali ti, co byli zdraví. Prakticky kdo mohl, tak hrál.“

Chcete mít přehled o všem důležitém, co se děje ve Spartě? Zde sledujte všechny zprávy a zajímavosti ze svého oblíbeného klubu >>

720p 480p 360p 240p <p>Tomáš Rosický je znovu v akci. Sice se stále nepřipravuje společně s týmem Sparty a dodržuje individuální plán, na kondičním soustředění ve španělské Marbelle se ovšem nijak nešetří. V pondělí odpoledne na trávníku strávil více než hodinu, po sérii cvičení na obratnost absolvoval dlouhý výběh s pravidelným přechodem do rychlosti. Další čas pak trávil nabíráním síly v posilovně.</p> REKLAMA Rosický v akci: Na soustředění pracuje na obratnosti i rychlosti

720p 480p 360p 240p <p>Jednomu je devatenáct, druhý už o statut teenagera přišel. Oba ale patří k velkým nadějím fotbalové Sparty. Matěj Pulkrab a Michal Sáček na soustředění ve Španělsku pro iSport TV odpovídali na stejné otázky týkající se toho druhého. Jak dobře se navzájem znají?</p> REKLAMA Mladíci Sparty, jak je neznáte: Sáček a Pulkrab o prvním rande i líbání • VIDEO iSport TV