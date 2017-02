Boj o záchranu v lize: Liberec i Brno to zvládnou, Příbram na zázrak nemá

Boj o záchranu bude na jaře v české lize určitě zajímavý • FOTO: Koláž iSport.cz

Čtyři mistrovské poháry ve vitríně, aura významného českého klubu. Tohle všechno může sjet do kanálu. V Liberci a Brně musí stát na špičkách, záchrana se jich týká víc, než by jim bylo milé. Konec srandy, jde o budoucnost dvou tradičních značek. Na patnácté místo mají k dobru pouhé dva bodíky. Ohroženo pádem do druhé ligy může být podle deníku Sport ale až deset klubů, v klidu nezůstává ani osmé Slovácko. V jaké jsou ohrožené týmy situaci a jaké šance jim Sport dává? Podívejte se v článku.