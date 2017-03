Velká posila mimo sestavu. Proč zůstal Ivanschitz s Libercem na tribuně?

Ivanschitz začal v základu duely s Příbramí (1:0) i ve Zlíně (0:0). Zápas na Moravě mu ale nesedl a proti Slavii se na hřišti kvůli zvolené taktice neobjevil. V sobotu se z podobných důvodů ani nedostal mezi náhradníky.

„Je nás tady dvacet hráčů, na lavičku může být jen šestnáct nominovaných. Potřebujeme hráče rotovat, aby to nevycházelo na ty samé. Stejně jsme to dělali i na podzim, jinak to nejde,“ vysvětloval po utkání trenér Roman Pivarník.

Ve šlágru v Edenu minulý víkend jeho opomenutí dávalo logiku. Pivarník chtěl do středu zálohy víc soubojové, důrazné hráče, proto vsadil na sehranější trio Hrošovský, Hromada, Hořava. Utkání se ale Západočechům nepovedlo, na Slavii prohráli 0:1 a ztratili důležité body v boji o ligový titul.

V sobotním zápase se čekalo, že Ivanschitz šanci dostane. Nahrával tomu i karetní trest Tomáše Hořavy, který na podhrotové pozici nastoupil na Slavii.

Jenže západočeský kouč vsadil proti Liberci na rozestavení s dvěma útočníky, do hry šli Marek Bakoš a Michael Krmenčík. Na Ivanschitze tentokrát nezbylo místo ani na lavičce náhradníků. Potkalo ho to, co Tomáše Poznara v Edenu – na utkání se ani nesvlékal.

„Měli jsme dvě varianty – buď tam mohl jít Chrien, nebo on (Ivanschitz), další možností bylo přejít na rozestavení 4-4-2. Takhle jsme na podzim odehráli 75 procent zápasů, používali ho i celou přípravu. Pro nás nešlo o nic nového, chtěl jsem pomoct útočníkovi druhým hráčem, aby mezi stopery nebyl sám. Pak sestava nevyšla na Ivanschitze a Chriena,“ vysvětlil Pivarník.

Zdravotní problém zkušený středopolař neměl. Před startem jara si přitom Pivarník svou posilu pochvaloval a plánoval, jak na něm vystaví ofenzivní činnost. Ivanschitze zdobí výborná levá noha, rozehrávání standardních situací, přehled. Slabinou je menší rychlost, což bylo vidět v prvních dvou zápasech ligy.

„První zápas (s Příbramí) odehrál výborně, škoda, že se mu nepodařilo proměnit ty dvě tutové šance, bylo by to pro něj lepší. Ve Zlíně nehrálo šest hráčů dobře, to je skoro celé mužstvo, výkon nebyl dobrý. V zápase na Slavii nenastoupil z taktických důvodů. Příležitostí dostal zatím málo, těžko se mi to hodnotí. V jednom zápase jsem s ním byl spokojený, ve druhém ne, ale to byla věc celého týmu. Věřím, že se nám podaří najít cestu, aby nám pomohl,“ zhodnotil Ivanschitze Pivarník.

