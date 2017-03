Rada o remíze se Zlínem: Nemohl jsem tam poslat žádného útočníka

Má Sparta víc problémů, než jste si při svém příchodu myslel?

„Problémy jsou všude ve fotbale. Musíme ctít i kvalitu soupeře. Zlín je pátý v tabulce. Přesto si myslím, že jsme měli vyhrát. Jestli byly nějaké problémy, na to se neohlížím. Nechci to řešit. Já se starám o tým, aby se připravil na zápas. Také nás ale trápí zranění. Chtěl bych do zápasu sáhnout, dát tam útočníka. Ale bohužel žádného dalšího nemáme kromě Kadlece. A když je to 0:0, tak nemůžete hru oživit.“

Co Tiémoko Konaté? Ten patří mezi ofenzivní hráče.

„Je to hráč na kraj. Kdybych ho postavil do útoku a směrem zády k brance, tak nejsem přesvědčený, že by byl nebezpečný. Na křídle jsme dali Néstora se Šuralem. A nejde o to, že bych Konatého chtěl odstavit nebo s ním nepočítal...“

Opět se trápil Václav Kadlec. Co říkáte na jeho výkon?

„Musíme si to rozebrat, ale nechci hodnotit jenom jeho. Tým není celkově v pohodě, i na Vencovi je to znát. Musíme s ním pracovat dál.“

Na hřiště jste poslal defenzivního Maria Holka. Proč?

„Protože se zranil Mareček. Střídali jsem post za post. Měli jsme tam i Sáčka, ale na rozdíl od něj byl Holek schopný se zatáhnout na stopera, když jsme dopředu dali Mazucha. Tím jsme to změnili.“

Podepsali se na výsledku i protesty fanoušků vůči vedení?

„Tohle výsledek neovlivnilo, hráči musí hrát a nevšímat si toho. Slyšel jsem sice dva dělbuchy, ale to není věc trenéra. To není otázka pro mě.“

Neobával jste se pokřiků i proti vám?

„Takové náznaky byly, je to nepříjemný, s tím neudělám nic. Takže jsem se soustředil na zápas. Ale pokud jdete do Sparty, tak musíte s určitým tlakem počítat. Že bych ale měl strach? To určitě ne.“

Proč jste se rozhodl změnit kapitána oproti minulému utkání?

„Kdo byl minule?“

Mareček.

„Ale jenom v Mladé Boleslavi, předtím taky nebyl. Rozhodl jsem se pro Michala Kadlece, protože je zkušený. A ti dva, co nosili kapitánskou pásku (Lafata a Holek), bohužel nebyli v základu.“

Michal Kadlec také dostal čtvrtou kartu a nebude na derby. On o ohrožení přitom vůbec nevěděl...

„To slyším poprvé. Ale když to není karta za řeči nebo protesty, tak ve fotbale karty přijdou a hráč stojí. Je to každopádně oslabení.“

Na co se chcete zaměřit během reprezentační přestávky?

„Na obranné standardky. Hlavně budu doufat, že se vrátí zranění hráči. Costa chybí dravostí i rychlostně. A hráči do útoku. Costa nebo Lafata nám chybí i proto, že by určitě mančaftu prospěli a byli hodně důležití. Máme teď 14 dní, abychom znova o tom mluvili a připravili se. Derby je důležité.“

Premiéra Petra Rady na lavičce Sparty skončila bezgólovou remízou se Zlínem. Letenští měli především ve druhém poločase navrch, také víc než čtvrt hodiny hráli proti soupeři oslabenému o vyloučeného Róberta Matejova. Domácím zase chyběl kotel, který na protest proti krokům vedení necelých dvacet minut před koncem svůj sektor opustil.