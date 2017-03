Dočkal o Spartě: Znamenala pro mě nejvíc. Je dobře, že přišel trenér Rada

„Nikde není psáno, že kdybych v kabině byl, tak by automaticky bylo líp. Jenže proto, že nějakou částečnou zodpovědnost cítím, bych byl rád, kdybych něco udělat mohl,“ říká Dočkal pro oficiální stránky Sparty.

Posledním Dočkalovým zápasem za Spartu byl duel s Bohemians 1905, které domácí zvládli výsledkem 1:0. Už bez tvořivého záložníka pak přišla remíza s Rostovem a následně čtyři ligová utkání s nepříliš dobrou bilanci: 1 výhra, 1 remíza, 2 prohry.

V posledním zápase proti Zlínu už vedl Spartu nový trenér Petr Rada, který nahradil duo David Holoubek a Tomáš Požár. „Dělalo to na mě dojem, že bylo třeba do toho sáhnout a dát týmu nový impuls,“ tvrdí Dočkal.

„Nikde není psáno, že kdybych v kabině byl, tak by automaticky bylo líp. Jenže proto, že nějakou částečnou zodpovědnost cítím, bych byl rád, kdybych něco udělat mohl," říká Dočkal pro oficiální stránky Sparty.

„Po reprezentační pauze je derby, velmi důležitý zápas s ohledem na to, jak se bude dál vyvíjet sezona, jaká bude atmosféra a zda fanoušci budou chtít dál pomáhat týmu, nebo nikoliv. Bude to zlomový zápas. A právě proto věřím, že je dobře, že Petr Rada přišel,“ dodává.

O tom, že by se jednou mohl do Sparty vrátit, se ale reprezentační záložník moc bavit nechtěl. Aby ne, jeho čínské dobrodružství teprve začalo. „Myslím, že je blbost plánovat dopředu,“ říká Dočkal.

„Vnímám to tak, že jsem opustil klub, který pro mě v kariéře znamenal nejvíc a kde jsem byl nejspokojenější. Rád jsem za ten klub hrál a lákalo by mě si to ještě zažít. Říkat dopředu, zda a kdy to bude, by nebylo fér,“ uvědomuje si.

Na závěr ale vyslal fanouškům Sparty dobrou zprávu. „Když se budu vracet do Čech a bude zájem ze Sparty, tak už bych nechtěl hrát nikde jinde.“

Jeho agentura Sport Invest zprostředkovala největší zimní přestup z české ligy. Viktor Kolář tvrdí, že je rád, že zrovna Bořek Dočkal je vyslancem Česka v čínské lize. "Je inteligentní, zvládne to. Víme, že se na něj můžeme spolehnout," usmívá se. Podívejte se na pořad iSport TV Overtime, v němž Dočkalův agent popisuje, jak se přestup rodil.

