Jak Slavia nahradí Sýkoru? Nová pozice pro Baráka či Tecl v základu

Slavia se snažila urvat výhru v Liberci, jenže neúspěšně a navíc přišla o Jana Sýkoru pro dnešní derby se Spartou. Slávistický záložník se snažil v 89. minutě vybojovat míč, ale Radek Voltr si balon pokryl a Sýkora ho zfauloval. Rozhodčí Petr Ardeleanu neváhal, ihned ukázal šikovnému hráči žlutou kartu, pro něj čtvrtou v sezoně, a trenér Jaroslav Šilhavý měl dva týdny na přemýšlení, jak se s jeho absencí vyrovnat.

„Necháme si to pro sebe. Jsou tam asi dvě varianty. Uvidíme,“ nechtěl slávistický kouč jakkoliv naznačit, jak poskládá základní jedenáctku pro derby.

Jako první scénář se nabízí nasazení Stanislava Tecla. Zimní akvizice z Jablonce zasáhla do všech pěti jarních zápasů Slavie jako střídající hráč. Tecl je spíš hrotový útočník, ale křídelní pozici zdatně zastane, ostatně v severočeském klubu na ní nastupoval. „Trošku jsem se s tím srovnal a sžil. Není to zase až takový problém,“ glosoval po svém příchodu sám hráč tuhle možnost.

Na Sýkorově pozici může nastoupit i Ruslan Mingazov. Jenže reprezentant Turkmenistánu hrál v lize naposledy v říjnu v Jablonci a navíc se z posledního srazu národního týmu vrátil až v průběhu týdne, později než reprezentanti Česka. Cestoval z Tchaj-wanu, kde Turkmenistán vyhrál 3:1, Mingazov přispěl brankou z penalty, ale v závěru byl po druhé žluté kartě vyloučen.

Šilhavý může také nasadit dva útočníky s tím, že by se na kraj zálohy přesunul Antonín Barák. „Nejlíp se cítím ve středu hřiště, ale člověk se kolikrát musí přizpůsobit týmu. Jsem s tím naprosto ztotožněn. Pokud bude trenér chtít, abych hrál vpravo, bude hrát vpravo. Pokud někde jinde, tak budu hrát tam,“ nevybíral si dvaadvacetiletý reprezentant, který dal v neděli dva góly San Marinu v kvalifikaci o mistrovství světa.

GALERIE | Podívejte se, jak může Slavia nastoupit bez Jana Sýkory

Hra s dvěma klasickými forvardy hned od úvodu se však v derby jeví poměrně riskantně. „Nepřikláněl bych se k této variantě. Ve vyrovnaných zápasech rozhoduje střed hřiště, všichni ho zesilují,“ upozornil Vlastimil Palička, člen prezidia Unie českých fotbalových trenérů.

Slavii bude chybět Sýkorova průbojnost, drzost, rychlost a celková forma. „Slavia má široký kádr, kvalitní lavičku. V poli ho dokážou nahradit,“ shodl se Palička s bývalým slávistickým záložníkem Jaroslavem Černým.

Oba však zároveň vyzdvihují jeho schopnosti a aktuální pohodu. „Kdyby hrál, bylo by to pro Spartu větší nebezpečí. Je drzý, dovolí si jeden na jednoho, posílá do vápna dobré centry. Nakopl se zápasem v Příbrami, jeho sebevědomí šlo nahoru,“ vypozoroval Černý.

„Je to hráč, který má úžasný přehled ve hře, je silný na míči, nebojí o něj v těžkých situacích přihlásit. A má samozřejmě výbornou kopací techniku,“ doplnil Palička.

Červenobílá armáda tak bude pravděpodobně nejvíce postrádat standardní situace v podání malého velkého muže s číslem 6 na zádech. „Čekám vyrovnaný zápas a právě v takových standardky rozhodují. Honza je kopal dobře, šly mu. Slavia má vysoké hráče, dala z nich nějaké góly a měla i další závary a šance. Hušby (Josef Hušbauer) to kope taky dobře, ale Sýkorovy centry jsou střílenější, ostřejší, prudší,“ zapřemýšlel Černý, sám bývalý výborný technický záložník. Právě Josef Hušbauer by měl být v neděli hlavním exekutorem, který bude rozehrávat přímé volné kopy či rohy.

Slavii Sýkorovy standardní situace pomohly v závěrech zápasů s Plzní a Teplicemi, díky nim převrátila nerozhodný stav na svou stranu a zvítězila. Teď si bude muset poradit bez Sýkory. Jak to vyřeší?

