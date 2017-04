Řepka před derby: Ze Slavie nadšený nejsem, nejsou to žádní zázraci

Derby pražských S bude sledovat už s větším nadhledem, než když sám býval na hřišti. I tak je ale Tomáš Řepka před duelem Sparty na Slavii nažhavený. Když mluví o klubu z Letné, kde strávil výživných osm let kariéry, často burcuje se slůvkem my. A věří, že Sparta se v Edenu odrazí ke světlejším zítřkům.

Současná forma a sebevědomí obou týmů Tomáše Řepku neděsí. „Ne, vůbec. Naopak. Myslím, že to dopadne dobře. Kluci se zvednou a v Edenu vyhrajeme. Kde jinde by to mělo přijít, než v derby. Od takového zápasu bychom se mohli odrazit,“ burcuje bývalý řízný obránce v rozhovoru pro deník Sport.

„Všichni říkají, jak Slavia hraje úžasný fotbal. Já z ní nadšený nejsem, nejsou to žádní ‚zázraci‘,“ tvrdí Řepka přesvědčeně. „Derby je ošemetné. Pokud budeme hrát kolektivně, využívat každé možnosti k protiútoku a cpát se do brány, nějaký gól tam musí spadnout,“ věří.

„Dneska to nebude zápas o kráse, ale o vůli. Když si to kluci uvědomí, dopadne to dobře. Sezona ještě není zdaleka ztracená. Po derby bude do konce ligy zbývat osm kol, ve hře je spousta bodů. Teď vypadá odstup od Slavie a Plzně hrozivě, ale oni také nebudou všechno vyhrávat. Určitě klopýtnou. Právě proto je derby pro Spartu tak důležité,“ vyzdvihl Řepka. A to ještě netušil, že Plzeň v sobotu večer ztratí dva body s Teplicemi.

