Komická chyba? Pivarníka víc rozlítil přístup: Stáli u praporku a bavili se

Zachraňovali bod, až když jim pořádně teklo do bot. Plzeňští fotbalisté si mohou po zápase s Teplicemi (2:2) vyčítat laxní první poločas a především hrubou chybu před prvním gólem. Plzeňského trenéra Romana Pivarníka u dvojice Jan Kopic, Martin Zeman, která při rohu nepochopitelně přenechala balon soupeři, naštval především jejich následný přístup, kdy se oba po hloupé ztrátě nevrátili. „Na této úrovni se to nevidí,“ kroutil hlavou západočeský kouč po utkání.

Čím Plzeň ztratila bod s Teplicemi?

„První poločas jsme prošustrovali, chtěli jsme hrát, ale chyběl nám větší pohyb, sprintové náběhy. Měli jsme lehké ztráty balonů a po nich jsme nedokázali jít do presinku, dostat se do souboje a získat balon. Ve druhém poločase jsme přešli na rozestavení 4-4-2 a poslali na hřiště druhého útočníka a hráli lepší zápas. Pak jsme po komické situaci, která se na této úrovni nevidí, dostali první gól. Škoda, že jsme pak dostali druhý gól a výsledek museli odtahovat. Podařilo se nám uhrát aspoň remízu. Udělali jsme dvě hrubé chyby, které nás stály vítězství.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Detailní záběr: Takhle Kopic se Zemanem zpackali roh a Teplice udeřily • VIDEO iSport TV

Setkal jse se na této úrovni s něčím, co provedl Kopic u rohového praporku?

„Musím se na to ještě podívat, ale abychom takto dostali gól... Co mě víc naštvalo, je ochota hráčů se sprintem vrátit zpátky. Když padl gól, stáli dál (Kopic se Zemanem) u rohového praporku a bavili se spolu. Hubník mezi tím běžel sto metrů zpátky a stihl to, i když jsme pak dostali gól.“

Co jim na tu chybu řeknete?

„Je to jednoduché, Kopic se nad sebou zamyslet a pracovat tak, jak hráč pracovat má.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Plzeň-Teplice: To se jen tak nevidí! Plzeň zpackala roh, po brejku dává Červenka Teplicím vedení 1:0 • VIDEO iSport TV

Vysvětlili vám to nějak?

„Určitě to rozehrát nechtěl, takový signál nemáme. Ještě mi to nevysvětlil, musím se na to znovu podívat. Je nepochopitelné, že se to takhle zahrálo.“

Proč dokážete zabrat až ve chvíli, kdy prohráváte?

„Důležité je dostat se do tempa a hry hned, ne, až když je zle. Škoda, že nedokážeme hrát víc bez zábran. První poločas byl z naší strany vlažný, běžecky i soubojově, z toho vyplývají další věci. Fotbal nejde hrát vestoje, musíte běhat, patří k tomu i osobní souboje. V nich jsme první poločas propadali, soupeř víc dominoval. Bez toho to nejde.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Plzeň - Teplice: Šušnjar nechtěně zpracoval míč pro Bakoše a ten vyrovnal na 2:2 • VIDEO iSport TV