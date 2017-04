Hyský: Plzeň degradovala trenérské řemeslo, Slavia nezvládla tlak

Jak byste zhodnotil derby?

„Byl jsem se podívat, na stadionu byla fantastická atmosféra. Hlavně ze strany Slavie se hrál hodně opatrný fotbal. Myslím, že úplně nezvládla roli favorita. Rozhodně nepůsobila tak jako v předchozích zápasech, bylo to málo odvážné, chyběla přesnost. Ofenzivní hráči Sparty mají za sebou lepší zápas než ofenzivní hráči Slavie. Musím říct, že i stopeři Mareček s Holkem předvedli vynikající výkon. Na to, že spolu hráli poprvé, vyhrávali důležité osobní souboje, Mareček byl výborný do rozehrávky, hrál konstruktivně. Nebyl problém mu dát balon, od něj šel přesně a včas. Ti dva se mi moc líbili, překvapili mě.“

Takže lépe zvládla utkání Sparta?

„Celkově jí derby sedlo víc, i když nenabídlo velkou podívanou. Sparta měla za devadesát minut jednu střelu na bránu a dala gól, ani z její strany to nebylo žádné ofenzivní představení. Ale byla lepší v kombinaci, docela dobře držela balon. Spartě sedla role outsidera, zahrála nad očekávání dobře. Vedle těch, co jsem zmiňoval, se mi líbili i Konaté a Sáček. Naopak Slavia svou roli nezvládla, takže remíza1:1 je pro ni dobrý výsledek. Zvlášť, když v 90. minutě vyrovnala z penalty…“

Právě o penaltě po pádu Mingazova se hodně diskutuje. Měla se kopat? (komise rozhodčích za ni omezila sudímu Pavlu Fraňkovi delegaci na tři zápasy - pozn. red.)

„Viděl jsem to několikrát ze záznamu, penalta to podle mě byla. Je to přísné a rozumím pohledu Sparty, že se jí to nelíbí. Mingazov to ale udělal výborně. Navedl balon v rychlosti do šestnáctky, naznačil střelu, pak ho zasekl. Měl za sebou Karavajevovu nohu, ke kontaktu došlo, i když to sparťanský obránce neudělal schválně a nohu stahoval. Na poslední chvíli se snažil uhýbat, ale ten první moment nezastavil. Řekl bych, že zvítězila šikovnost útočníka nad obráncem.“

Ale Mingazov si pro penaltu evidentně šel...

„Souhlasím, že padal trošku napřed, šel si pro faul, to bylo vidět. Na první pohled z tribuny bych penaltu pískl hned, kdybych byl rozhodčí. Když jsem poté koukal na opakované záběry, nebylo to úplně stoprocentní. Ale přiklonil bych se spíš k tomu, že penalta byla.“

Proč zahrála Slavie tak špatně?

„Slávisté vnímali moc dobře, že po dlouhé době jdou do derby jako velcí favorité. S tím tlakem se nesrovnali. Byli nervózní, nechtělo se jim moc hrát, chybělo víc odvahy. Byly tam průměrné až podprůměrné výkony. Standa Tecl strašně moc chtěl, ale bylo to těžkopádné, ztrácel balony. Hušbauer podal špatný výkon, byl totálně nevýrazný, nepřesný, nedal přihrávku. Ani Zmrhal se tentokrát nedostal do hry, to samé krajní beci. Naopak Sparta neměla co ztratit a využila toho, Slavia si s tím nedokázala poradit. O to cennější je pro ni bod, série bez prohry se pod trenérem Šilhavým zase prodloužila, to je až neuvěřitelné.“

Co se vám líbilo na hře Sparty?

„O tom, jak vypadá hra a výkon mužstva, rozhodují ofenzivní hráči. A ti ze Sparty byli lepší než ti ze Slavie, všichni, do jednoho. Lafata se pod hrotem docela našel, dobře pracoval, byl ve hře, výborně zahrál Šural. Překvapil mě Konaté, podal výborný výkon. Dovolil si, podržel balon, zkusil jeden na jednoho, takových věcí ze strany hráčů Slavie bylo strašně málo. Třeba Škoda nebyl vůbec ve hře, navíc prohrával osobní souboje s kluky, kteří jsou o půl hlavy menší než on.“

Zmínil jste Konatého – překvapil vás trenér Rada, že mu dal šanci od začátku?

„Trenér měl kluky čtrnáct dní pohromadě, mohl se s nimi seznámit, v tréninku poznat jejich kvalitu. Kdyby Konaté neměl kvalitu, dneska už ve Spartě dávno není. Udělal obrovský průšvih, který se neodpouští. Ale ve Spartě mu odpustili a zapomnělo se na to jen proto, že ten kluk má kvalitu. Proto se pro něj rozhodl i trenér Rada. Bohužel není v psychické pohodě. Je strašně složité, co se kolem něj děje. I když v češtině nerozumí všemu, jako hráč cítíte, když na vás vlastní fanoušci pískají, to nejde, to je hrozný.“

Co remíza 1:1 z derby znamená v boji o titul?

„Sparta podle mě už nemůže ztrátu dohnat. Při kvalitě Plzně a Slavie není možné, aby v osmi kolech ztratili deset bodů. Slavii derby pomůže, vzhledem k průběhu utkání vlastně získala bod. Trochu si sedla na zem z předešlých výborných výkonů. V Liberci remizovat neměla, také předchozí zápasy odehrála suverénně. Teď se jí navíc po karetních trestech vrátí Bořil se Sýkorou, trenér bude mít z čeho vybírat.“

Je teď hlavním favoritem ligy vedoucí Plzeň, přestože propustila kouče Pivarníka?

„Musím říct, že jsem v šoku z toho, co se děje v Plzni, to prostě není normální. Jde o degradaci trenérského řemesla, navíc to není poprvé, ale počtvrté za poslední tři roky. Nerozumím tomu. Vyhodit trenéra s padesáti body v tabulce a z prvního místa…“

Ale výkony týmu nejsou na jaře ideální, souhlasíte?

„Sice dvakrát remizovali (Zlín, Teplice) a jednou prohráli (Slavia), nemají tolik šancí a nedávají tolik gólů. Ale každý soupeř je na ně nahecovaný, nemá co ztratit a čeká na chyby. Teplice byly excelentní, dařilo se jim, odehrály výborný první poločas. Plzeň se snaží, zkouší hrát fotbal, někteří hráči možná nemají takovou formu. Ale znovu říkám - nerozumím tomu, jak se může stát, že vyhodí trenéra z prvního místa. Je to pro mě totální nesmysl, spíš to pomůže Slavii.“

