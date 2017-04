Chramosta spí! Střelec Boleslavi tápe, nevejde se ani na lavičku

Na podzim osm ligových gólů, boj o korunu krále střelců a snění o reprezentaci. Na jaře ještě ani ťuk, slabé výkony a místo ligy odehrál poslední dvě utkání za juniorku. Útočník Mladé Boleslavi Jan Chramosta se hledá.

Do jarní části sezony ještě vstupoval pod novým boleslavským trenérem Martinem Svědíkem jako útočník číslo jedna. V prvních třech zápasech byl v základní sestavě, ale stejně jako celému mužstvu se Chramostovi herně nedařilo. Po utkání v Hradci Králové (0:0), kde například vyhrál jen tři z devatenácti soubojů, poprvé ze sestavy vypadl.

Další příležitost dostal po dvou kolech proti Jablonci (0:0). Byť hrál o něco lépe než předtím, opět nepřesvědčil. A následně zklamal i v poháru v Ďolíčku proti Bohemians. Poslední dva ligové duely nehrál, místo toho si udržoval zápasové vytížení v juniorce, v sobotu se proti „klokanům“ nevešel ani na lavičku.

„Bylo to z výkonnostních důvodů. Honza neodehrál dobré zápasy, na Bohemce v poháru to bylo takové vyvrcholení. Hledá se,“ vysvětloval jeho absenci kouč Svědík. „Je vidět, že na vršku hledáme optimální složení. Příležitost dostal třeba Golgol Mebrahtu, který před tím absentoval. Zase tam nemůžeme dát všechny, protože hráčů máme dost,“ dodal. Kouče tak nyní musí přesvědčit hlavně na tréninku.

Střídavou výkonnost a probouzení Chramosty neřeší v Boleslavi poprvé. Jednou z příčin, proč se do úplné elity nevyšvihl, byly jeho zdravotní problémy. Ale nejen ty. „Ať už přišel Karel Jarolím, David Jarolím, Marek Matějovský, nebo naposledy trenér Martin Svědík, pokaždé jsme si slibovali, že by mohli Honzovi pomoct, aby se posunul ještě kousek výš, až na reprezentační úroveň. Ale nepřichází to. Pořád nevíme, kde je problém,“ pokrčil rameny prezident boleslavského klubu Josef Dufek.

Právě reprezentace je i pro samotného útočníka metou. „Chtěl bych se do ní dostat. Věřím, že během podzimu do ní bylo hodně blízko, bohužel to nevyšlo. Mám před sebou další práci, abych trenérovi ukázal, že mám na to, abych v reprezentaci byl,“ povídal o svém odhodlání Chramosta v rozhovoru pro deník Sport v průběhu jara. Jenže národní mužstvo je pro něj momentálně hodně vzdálené.

