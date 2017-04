Golgol(gol)! Střelec Boleslavi srazil Brno hattrickem: Jsem hrdý a šťastný

Když jste střelec, tak neřešíte jak…Prostě máte šanci a jdete do ní s tím, že dáte gól. Jako Golgol Mebrahtu v Brně. Australský chlapák přivedl Mladou Boleslav k triumfu 3:2 třemi různými typy zakončení. K hattricku si pomohl hlavičkou zblízka, prudkou ránou po odstrčení stopera Petra Pavlíka a bravurně proměněnou penaltou. „Tohle je moje práce. Mám dávat góly a pomáhat týmu,“ prohlásil suše šestadvacetiletý útočník, který po zranění na jaře poprvé naskočil do základu.

Minule proti Bohemians odehrál půlhodinku. Dnes v Brně už byl mezi elitní jedenáctkou, sám na hrotu. „Jsem hrdý, že jsme vyhráli. Byl to velmi těžký zápas, soupeř hrál velmi dobře. Snažil se nás napadat. Ale my jsme do toho dali všechno, byli jsme hladoví po vítězství. Jsem šťastný za svůj výkon a za to, jak hrál celý tým,“ shrnul Mebhartu po zápase.

Hattrick dosud v české lize nedal, na jaře se trefil vůbec poprvé. Na podzim nastřílel pět branek, pak ho však zabrzdilo zranění a také řešil, jestli Mladou Boleslav neopustí. Nakonec setrval v kádru a od kouče Svědíka nyní dostává první šance.

CELÝ SESTŘIH: Brno - Mladá Boleslav 2:3. Hosté ovládli divokou přestřelku a nahánějí Spartu

„Nastal čas ho začít vytěžovat,“ uvedl Martin Svědík s tím, že australský snajpr nebyl určený jako jednička na pokutový kop. Přesto si po hodině vzal balon a nekompromisně zavěsil. „Kdybych si nevěřil, tak to nekopu,“ reagoval hrdina utkání.

Třetí gól vstřelil Mebrahtu tak, že si po Nečasově centru odstavil tělem beka Pavlíka a napálil volný míč pod břevno. Brněnský stoper zůstal ležet na trávníku a Australan se radoval. Nebyl to faul? „Moc díky,“ zazubil se střelec, poplával redaktora Sportu po zádech a odkráčel do vítězné kabiny.

Mebrahtovy góly

Brno - Ml. Boleslav: Vyrovnáno! Mebrahtu nadvakrát dostal balon do sítě

Brno - Ml. Boleslav: Mebrahtu s poklidem proměnil penaltu a Boleslav otáčí skóre