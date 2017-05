DEVĚT týmů hraje o hodně. Jak vypadá boj o titul, poháry i záchranu?

Jde do tuhého, do konce ePojisteni.cz ligy zbývají dvě kola. A hned devět týmů hraje ještě o mnohem více než o čest a finanční prémie. Nejvíce fanoušky zajímá samozřejmě boj o titul, ale atraktivní budou také souboje o poháry či záchranu. Již dnes od 17:00 vypukne kompletní 29. kolo! Jaká je před ním situace? Podívejte se na všechny týmy, které ještě hrají o důležité cíle, jejich los i výchozí pozici.

Sparta Praha

O co hraje: Třetí místo

Los: Hradec Králové (D), Slovácko (V)

Titul se ji už nějakou dobu netýká, proto musí Sparta udržet alespoň třetí místo a s tím spojenou výhodnější kvalifikaci do Evropské ligy. Upřímně by bylo velkým překvapením, pokud by se to Letenským nepodařilo.

Spartě totiž stačí k absolutní jistotě třetího místa tři body. Ty může získat už dnes v zápase s předposledním Hradcem Králové, případně poté na Slovácku. V případě rovnosti bodů s Boleslaví by měla ale Sparta smůlu.