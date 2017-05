Slavia na lovu! Spartě chce vyfouknout Jugase, Vukadinovič v ohrožení

Avizovaný přestup zlínských opor Jakuba Jugase a Vukadina Vukadinoviče, o kterém psal deník Sport už v pátek, dostal zajímavou zápletku. Do hry o Jugase se totiž důrazným způsobem vložila Slavia, která usilovně shání náhradu za Michaela Lüftnera, jenž po sezoně zamíří do Kodaně. Finanční nabídka vedoucího týmu ligy je podle informací deníku Sport vyšší než ta sparťanská – jak pro hráče, tak pro klub.

V zimě 2016 se spolu rvali o to, kdo získá Josefa Šurala z Liberce. Vyhrála Sparta. Letos v zimě byl v kurzu opět hráč Liberce - Jan Sýkora. Radovala se Slavia. A v létě má souboj pražských „S“ na přestupovém poli pokračovat.

Jak už iSport.cz ve čtvtek jako první informoval, Sparta se předběžně domluvila na přestupu s dvěma zlínskými hráči – Jakubem Jugasem a Vukadinem Vukadinovičem. Oba hráči s přesunem na Letnou souhlasili. Podepsané na papíře však nic nebylo.

A toho využila Slavia, která nutně shání náhradu za prodaného Michaela Lüftnera. Ten v létě zamíří za 1,5 milionu eur do kádru dánského mistra FC Kodaň. Náhradu ve Vršovicích zatím nemají. A tak podle informací Sportu zamíchali jednáními. Sparťanskou nabídku pro Zlín i samotného hráče přebili.

Může se tak opakovat situace ze zimy, kdy Slavii tento tah vyšel, když Plzni vyfoukla libereckého Jana Sýkoru. Oba hráče, Sýkoru i Jugase, navíc zastupuje stejný agent – Ondrej Chovanec.

Pokud by Jugase získali opravdu „sešívání“, je velice pravděpodobné, že by nedopadl ani Vukadinovičův příchod do Sparty. Obě strany totiž berou jednání o zlínských oporách jako jeden velký obchod.