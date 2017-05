Nový kouč Sparty: Začínám se učit česky, musíme uspět doma i v cizině

Stramaccioniho, který v minulosti vedl Inter Milán či Udine, čeká během léta seznamování s novým působištěm. „Nejdřív si chci udělat přesný obrázek o situaci. Hráče Sparty ale znám z působení na evropské a mezinárodní scéně, nebo z utkání Evropské ligy s Interem,“ prozradil.

Konkrétní zatím nechtěl být ohledně posil, které by si chtěl přivést. Hráče na soupisku bude hledat z různých zdrojů. „To je něco, o čem se teď musíme rozhodnout. Sparta má svou vizi i plány týkající se mladých hráčů. Navíc by se měla pokusit o to, získat nejlepší hráče v zemi, ale můžeme si pomoci i cizími hráči.“

Stejně jako jeden z minulých koučů Sparty David Holoubek klade Stramaccioni důraz na práci s mladými talenty z klubové akademie. „Vím tak, jak důležitá pro klub může akademie být. S mladými hráči je ale třeba pracovat chytře a mít cit na to jim dát šanci v ten pravý čas. Protože jak rychle se mohou do prvního týmu dostat, tak rychle z něj mohou vypadnout.“

1080p 720p 480p 360p 240p <p>Ital Andrea Stramaccioni, který se stane novým trenérem Sparty, už přiletěl do Prahy. Jedenačtyřicetiletý kouč podepíše v nejbližších dnech s letenským klubem smlouvu. Ta by měla být na dva roky a zajišťovat mu roční plat 1,5 milionů eur (40 milionů korun).</p> REKLAMA Trenér Stramaccioni je v Praze, přijel si pro něj generální ředitel Sparty • VIDEO Pavel Mazáč

Jasno má v tom, že v realizačním týmu chce promíchat české se svými dosavadními spolupracovníky. „Klub jsem požádal o asistenta, vedoucího týmu a další pozice. Společně jsme se rozhodli pro mix. Samozřejmě, mám svůj tým, který potřebuji pro to, abychom mohli pracovat na naší filozofii. Vím ale moc dobře, jak důležité je mít českého člena v realizačním týmu, na tom jsme se shodli a zvolíme tu pravou kombinaci.“

V aklimatizaci na nové prostředí chce Stromaccioni jít ještě dál a začít se učit česky. Přiznal, že při posledním angažmá v Panathinaikosu Atény se mu tamní jazyk zvládnout moc nepodařilo. „Sám se pomalu začínám učit česky. Třeba v Aténách to pro mě bylo velmi složité. Zaprvé jsem tam neměl tolik času na přípravu, zadruhé je řečtina velmi složitá i vzhledem k písmu. Nemohu slíbit, že budu mluvit česky, ale jistě budeme mít překladatele. Já sám se budu pomalu ale jistě učit. Nejen kvůli hráčům, vnímám to jako vyjádření respektu k zemi,“ řekl Stramaccioni, který je po více než dvaceti letech prvním trenérem Sparty, který nepochází z Česka a Slovenska.