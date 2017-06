Má hodnotu 324 milionů. Konopljanka je ochotný hrát za Slavii, řekl Tvrdík

Tohle by byla přestupová bomba, která by všechny hravě strčila do kapsy. Jak informoval jako první iSport.cz, pražská Slavia má skutečně zájem o záložníka Jevgenije Konopljanku. Na Twitteru to potvrdil její šéf Jaroslav Tvrdík, podle kterého je ukrajinský fotbalista Schalke 04 ochotný za Slavii hrát. Rozhodující slovo ale má Schalke.

Jevgenij Konopljanka má za sebou velmi zajímavou kariéru, hájil mimo jiné barvy Sevilly či Schalke 04. Právě tam se ale dostal do sporu s trenérem a je pravděpodobné, že německý klub opustí. Jeho případný přestup do Slavie by byl přesto hodně překvapivý.

Ukrajinský reprezentant byl totiž spíše spojovaný s týmy z nejlepších lig Evropy. Podle odborného serveru Transfermarkt má hodnotu 12 milionů eur (324 milionů korun). Ostatně Schalke za něj zaplatilo 12,5 milionů eur.

Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík přesto říká, že Konopljanka o Slavii uvažuje. „Nesmírně si vážíme toho, že by hráč světové úrovně, jakým Jevgenij Konopljanka je, byl ochoten hrát za Slavii,“ napsal na Twitter. „Rozhodne Schalke 04,“ doplnil.

Podle všeho by se případně jednalo o hostování, protože Schalke na Konopljankovi nebude určitě chtít příliš prodělat. Zvlášť, když je mu 27 let a není tak ještě za svým zenitem.

Ukrajincův agent Christian Wein nicméně ve středu popřel, že by byl Konopljanka na odchodu. „Vždycky se snažíte najít pro hráče to nejlepší řešení, ale momentálně tady není žádný klub, do kterého by Jevhen chtěl odejít. Takže očekáváme, že v červnu začne přípravu v Schalke,“ tvrdil.

Přesto se nezdá pravděpodobné, že by sedmadvacetiletý hráč v hornickém klubu zůstal a neodešel na hostování, případně na přestup. Může za to ostrá kritika kouče Markuse Weinzierla, jenž Konopljankovi nedával příliš šancí a měl se vyjádřit, že s ním v dlouhodobém horizontu nepočítá. Hlavně kvůli špatnému bránění.

„Je to zbabělec,“ prohlásil krom jiného Konopljanka a dodal, že s ním bude Schalke hrozit sestup. V Německu si to přitom vysvětlují jako taktiku a nátlak na klub, aby záložník mohl odejít.

Schalke ho však v průběhu sezony vykoupilo na základě opce z FC Sevilla za 329 milionů korun a hodlalo vydělat na jeho dalším přestupu. Jeho výroky zatím podle německých médií „ocenilo“ tučnou pokutou a bude se případem dál zabývat. „Samozřejmě jsme si vědomi Jevgenijových výroků, ale nebudu je komentovat,“ dodal Wein.

