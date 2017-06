Gólman Laštůvka je ve Slavii! Od zítra s námi trénuje, oznámil Tvrdík

Tak přece jen se to povedlo! Brankář Jan Laštůvka se stal posilou Slavie, se kterou už podepsal smlouvu na dva roky. S pražským klubem bude od čtvrtka trénovat. Doplní tak jedničku Jiřího Pavlenku a dalšího gólmana Přemysla Kováře. Nejnovější posilu oznámil na Twitteru šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. „Honza od zítra trénuje s A mužstvem Slavie. Ať se daří,“ popřál Laštůvkovi.

Příchod čtyřiatřicetiletého gólmana by mohl znamenat, že dosavadní gólmanská jednička Jiří Pavlenka dostane svolení k jednání o přestupu do bundesligových Brém, které o reprezentačního brankáře projevovaly zájem. Slavia však zvažuje, že by si nechala oba gólmany.

"S přestupem Jana Laštůvky jsem hodně spokojen. Měli jsme skvělé diskuse včera i dnes," okomentoval přestup na Twitteru slávistický boss Jaroslav Tvrdík. "Blbě se tvářím stále, to neberte vážně," dodal ke slávistickým reakcím na jeho výraz na oficiální fotce.

Jan Laštůvka podepsal smlouvu se Slavií • Foto Twitter.com @JaroslavTvrdik

"Nevím, jak probíhají jednání, ale nerad bych o Pavlenku přišel. Dokážu si představit, že tady budou spolu. Konkurence žene hráče dopředu a brankáři nejsou výjimkou," řekl v úterý trenér Slavie Jaroslav Šilhavý.

Laštůvka většinu kariéry strávil v zahraničí. Pět let byl v Šachtaru Doněck, odkud hostoval ve Fulhamu, Bochumi a West Hamu. Mezi lety 2009 až 2016 chytal za Dněpropetrovsk. Loni se vrátil do svého mateřského klubu v Karviné a v brance ligového nováčka patřil k nejlepším gólmanům v lize.

Nyní ho zlákala nabídka Slavie, v jejíž dresu se pokusí o postup přes předkola do Ligy mistrů.

Po většinu kariéry patřil do kádru reprezentace, za kterou ale odchytal jen tři zápasy, protože především kryl záda Petru Čechovi. Do širšího kádru patří stále.

Trenér Slavie Šilhavý: O Pavlenku bych přišel nerad, posily jsou v jednání • VIDEO iSport TV