Drahé posily? Hlavně ať pomůžou týmu, chceme titul, má jasno Frýdek

Po vleklém zranění jste konečně na 100 % zpátky. Jak se cítíte?

„Vážím si každé chvíle, kterou můžu strávit na hřišti. Musím zaklepat, koleno zatím drží. Budu věřit, že se mi takováhle zranění už vyhnou.“



Sparta nastartovala novou éru s italským trenérem. Jak to vnímáte?

„Je tu hodně změn. V přípravě jsme pracovali vždycky. Samozřejmě trenéři přinesli něco nového, je to změna. Všichni, co jsou ve Spartě, chtějí zažít, nebo už zažili zahraniční angažmá, proto si myslím, že tohle je pro nás dobrá konfrontace, jak se to dělá venku.“



Jsou tréninky náročnější?

„I jiní trenéři, co tady byli, nám dávali zabrat. Tady jsme nabírali kondici, ještě jsem nezažil takhle náročný týden. Je to potřeba.“

Co říkáte na drahé posily?

„Nám hráčům to může být jedno. Jsme tým a je jedno, jestli přijde hráč za dva miliony eur, nebo jestli přijde tady z Česka za 10 milionů. Nám to může být ukradené. Chceme udělat titul a ať přijde kdokoliv, když bude platný pro tým, pro nás to bude jedině dobře.“



Nebojíte se i díky velkému přílivu cizinců o chemii v kabině?

„Anglicky tady všichni rozumí. Za sebe můžu říct, že se bojím spíš mluvit, ale klukům rozumím. Doufám, že to bude v pohodě a v tomhle směru to nebude nic náročného. Kabina bude klapat, když budeme vyhrávat. Tak snad budeme na vítězné vlně.“



Je Sparta za tu dobu co za ní hrajete nyní nejsilnější?

„Silný kádr jsme měli i minulou sezonu. Bohužel bylo hodně zraněných hráčů, v tomhle jsme měli smůlu. Určitě mančaft, který tu teď je, bude hodně silný a bude na nás vyvíjen tlak. Jsme ve Spartě, musíme se s tím vyrovnat.“

