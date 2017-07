Jiráček se dohodl na konci ve Spartě: Nechtěl jsem lítat po hostovačkách

Co jste vyčetl z úvodního utkání?

„Obě mužstva teď hodně trénují, tempo v první lize bude určitě vyšší. Kluci toho mají v nohách hodně. Já tolik ne, ale ty dva tréninky mi stačily. (úsměv) Ke Spartě jsem se připojit nemohl a její juniorka začínala až ve středu. Od čtvrtka jsem ve Zlíně, proto byl můj výkon takový kostrbatý.“

Vnímáte angažmá ve Zlíně jako šanci se znova nakopnout?

„Jsem rád, že nebudu lítat po hostovačkách a každou sezonu řešit, co dál. Chtěl jsem, aby to byl přestup, takže jsem se musel se Spartou domluvit na rozvázání smlouvy. Všechny tři strany jsou spokojené…Zlínu se povedly dvě fantastické sezony. Je vidět, že kluci jsou hodně poctiví, makají a chtějí se zlepšovat. Snad jim pomůžu svými zkušenostmi. Je jen dobře, když bude kádr široký. Větší konkurence každému prospěje. V Evropské lize nás čeká šest fantastických zápasů.“

Slyšel jsem, že vás trenér Bohumil Páník hodně telefonicky naháněl…

„To bylo takové vzájemné. Než jsem se rozhodl, chtěl jsem mluvit s lidmi z klubu. Potřeboval jsem slyšet, jak si to představují do budoucna. Že to nebude jen krátkodobé. Bavil jsem se s trenérem, majitelem Červenkou i manažerem Grygerou. Našli jsme společnou řeč.“

Nechybí vám něco v zázemí?

„Nemůže být všechno hned. Já nejsem hráč, který by na těchto věcech lpěl a vyžadoval je. Hrál jsem krajský přebor, divizi, druhou ligu v Sokolově. Ty podmínky, co jsou ve Zlíně, mi bohatě stačí. Nejsem typ, co si bude chodit stěžovat. Kopačky máme, tréninkové věci a hřiště taky. Víc nepotřebuju. Venku je to samozřejmě nesrovnatelné.“

Znáte region?

„Na Moravu jsem jezdil akorát ochutnávat víno. Mockrát jsem tady nebyl. Naposledy jsem hrál ve Zlíně snad ještě v Plzni za trenéra Šilhavého.“