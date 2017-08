Sparta potvrdila Biabianyho příchod. Francouz může nastoupit v Boleslavi

Až dnes Sparta vyrazí do Mladé Boleslavi pro první výhru v sezoně, kterou tým i trenér Andrea Stramaccioni náramně potřebují, bude na palubě klubového autobusu už i Jonathan Biabiany. Hostování rychlého Francouze z milánského Interu se totiž již stihlo formálně uzavřít, a proto existuje velká šance, že do zápasu zasáhne. Sparta Biabianyho příchod potvrdila na oficiálním webu, bude oblékat dres s číslem 77.

Je to paradox. Byť Jonathan Biabiany figuroval v plánech Andrey Stramaccioniho od samého počátku, dorazí až jako posila číslo jedenáct ve chvíli, když už ambiciózní klub vypadl z Evropské ligy a zbývají mu pouze domácí ligová a pohárová soutěž.

„Trenér je o něm absolutně přesvědčený. Bylo to první jméno, které hned na začátku řekl, že chce. A když se otevřela šance mít ho na hostování, na jeho získání hodně tlačil,“ sdělil deníku Sport zdroj blízký vedení letenského klubu.

„Za trenérem Stramaccionim jsem samozřejmě přišel rád, ale i do Sparty samotné, kterou znám jako velký tým. Je to pro mě velká výzva,“ řekl Biabiany pro sparta.cz.

První pokus o Biabianyho příchod do Prahy na začátku června nevyšel, teď už ano. „Jednání začala v červnu, kdy mi volal trenér, ale potřeboval jsem si to ještě nějaký čas rozmyslet. Chtěl jsem se zachovat seriózně ke svému týmu a musel jsem myslet i na rodinu, protože mám těhotnou manželku,“ potvrdil devětadvacetiletý záložník.

Francouz přichází na roční hostování, které se automaticky změní v přestup za 104 miliony korun v případě postupu Sparty do Ligy mistrů. O jeho roční plat ve výši 44 milionů korun čistého se zatím podělí oba kluby.

„Doufám, že mě spoluhráči co nejdřív uvedou do herního systému a do hry samotné. Máme spolu jediný cíl a já doufám, že ho společně dosáhneme,“ dodal bez toho, aby cíl konkretizoval. Sparta teď každopádně bere jedině ligový titul.

Nastoupí Biabiany na pravém křídle?

Rodák z Paříže je v Praze už od středy, a když se v pátek zapojil poprvé do tréninku s týmem, zanechal výborný dojem a potvrdil, že je poté, co absolvoval s Interem dvě soustředění, připraven k okamžitému použití.

Biabiany nastoupí pravděpodobně na pravém křídle s úkolem pomoci Spartě získat první vítězství v novém ročníku, které ostře sledovaný tým už nutně potřebuje. Po šokujícím vyřazení z Evropské ligy Crvenou Zvezdou Bělehrad a domácím zaváhání v HET lize s Bohemians (1:1) by další ztráta znamenala vážnou komplikaci – a hráči si toho jsou velmi dobře vědomi.

„Už bychom měli dokázat, že tady je Sparta a jet do Boleslavi prostě s tím, že vyhrajeme a konečně se nastartujeme, zatím je to takové plácání o ničem. Je třeba už zabrat, aby nám neujel vlak,“ prohlásil pro klubovou televizi kapitán David Lafata.

Jak by mohla Sparta nastoupit v Boleslavi Dúbravka Karavajev, Mareček, Štetina, M. Kadlec Mandjeck, Frýdek Biabiany, Plavšič, Ben Chaim Lafata

