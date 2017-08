Zahustel: Sparta si musí takový zápas pohlídat, zůstalo u náznaků

Vedli 1:0, hráli přesilovku jedenáct proti devíti, přesto odcházeli sparťanští fotbalisté po nedělní dohrávce třetího kola HET ligy v Liberci (1:1) ze hřiště zklamaní. Oslabenému soupeři nedokázali dát rozhodující ránu, zatímco on v početní nevýhodě dokázal vyrovnat. „Sparta si musí zápas, ve kterém její soupeř dostane dvě červené, rozhodně pohlídat. Je to velké zklamání,“ neměl po utkání slov obránce Ondřej Zahustel.

Jaké ve vás po zápase převládají dojmy?

„Samozřejmě jsme obrovsky zklamaní, jelikož se zápas vyvíjel po prvním poločase dobře. I když je pravda, že na začátku druhé půle jsme nastoupili trochu vlažněji. Je škoda, že jsme nepřidali druhou branku. Šance jsme na to rozhodně měli. Pak do toho přišly ty dvě červené karty, které nám to ještě víc usnadnily, ale my dostali takovej blbej gól. Pořád jsme však měli dost času na to, abychom vítěznou trefu vstřelili. Bohužel, zůstalo jen u náznaků.“

Jak moc zápasem zamávalo vyloučení dvou libereckých hráčů a jednoho sparťanského?

„Liberec se ještě víc zatáhl do obrany a začal hrát bojovněji. Navíc je hnali dopředu fanoušci. Lítali na hřišti jak zbláznění. Nám nezbývalo nic jiného, než hrát do plných. Zkoušeli jsme hrát jinak, ale nevycházelo to, což není vůbec omluvitelné. Sparta si musí zápas, ve kterém soupeř dostane dvě červené, rozhodně pohlídat.“

Vy jste přihrával na gól, po kterém byl chybně odmáván ofsajd. Jak jste tu situaci viděl?

„Už na hřišti jsem si myslel, že to ofsajd vůbec nebyl a potom my to bylo i potvrzeno, když zápas skončil.

Začátek sezony je pro vás hodně turbulentní. Jak z toho ven?

„Měli jsme tu vyhrát, tak to je. I když jsme hráli podruhé ve stejné sestavě, tak se stále ještě sehráváme. Věřím tomu, že si to brzy sedne a bude to fungovat. Záleží to jen a jen na nás, jak budeme dál společně pracovat.“

V čem je největší problém?

„To je na delší rozbor. My si to musíme rozebrat sami a vyvodit z toho závěr. Vedli jsme, hráli proti devíti a měli to dotáhnout do vítězného konce. Největší chyba byla v tom, že jsme nepřidali druhý gól.“

