Svědík opravdu v Boleslavi skončil. Proč? To se dozvíte, řekl Uhrin

Mladoboleslavští přijeli do Karviné bez trenéra Martina Svědíka. Ten byl podle informací, které v pátek přinesl deník Sport, od týmu odvolán. Ačkoliv se tak stalo už před několika dny, klub tuto informaci nejenže dosud nezdůvodnil, ale ani oficiálně neoznámil.

Důvod Svědíkova konce u mužstva nebyl dosud sdělen ani mladoboleslavským hráčům. Vyplynulo to ze slov, která po utkání v Karviné pronesl Lukáš Magera, jediný střelec Středočechů v duelu na hřišti Slezanů. „My jsme se dozvěděli, že trenér Svědík skončil. Nějaký důvod jsme se nedozvěděli, takže jsme to nějak neřešili. Říkalo se, že se to dozvíme, ale zatím se to spíš řešilo v novinách,“ řekl Magera.

„Je to interní záležitost klubu,“ prohlásil vzápětí Dušan Uhrin mladší, sportovní ředitel Mladé Boleslavi, jenž po svém letním návratu do středočeského klubu Svědíka z trenérského postu de facto odstavil a sám se role hlavního kouče ujal.

Deník Sport informoval o tom, že Svědíkovi měl být jako důvod konce u týmu uveden fakt, že před zápasem Mladé Boleslavi se Sigmou Olomouc prozradil Václavu Jílkovi, kouči Hanáků, taktiku, s jakou Středočeši do zápasu vyrukují.

Svědík k věci zatím mlčí, zjevně proto, aby nepřišel alespoň o odstupné. Jílka tato informace, o níž se dle svých slov dozvěděl ještě dřív, než ji deník Sport přinesl, rozzlobila. „Nevím, jak slušným slovem celou záležitost označit,“ řekl Jílek před několika dny. „Tady si prostě někdo vypustí do éteru vymyšlenou informaci, strašnou lež, a na jejím základě odvolá trenéra? Tak se v Česku pracuje? To mě skutečně šokuje,“ hřímal jindy klidný olomoucký kouč.

Uhrin se v neděli po utkání v Karviné k věci vyjádřil. Ovšem velice stručně a nevysvětlil vlastně nic. „Není to tak, jak to proběhlo ve sdělovacích prostředcích,“ řekl.

Na otázku, co konkrétně se nezakládá na pravdě, Uhrin odvětil: „Není to tak, co bylo napsáno ve Sportu. Je to holý nesmysl.“ Důvod Svědíkova konce nicméně ani tentokrát nesdělil. „Dozvíte se to,“ pravil stručně.