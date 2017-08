Dostál vychytal Karvinou. Chtěl bych se potkat s Čechem, těší se na los EL

Už vám spoluhráči poděkovali za výhru?

„Ale ne, bylo to týmově ubojované. Minule na Dukle se nám to nepovedlo, teď jsme fungovali všichni. V prvním poločase jsem si celkem zachytal, ve druhém jsme až do nějaké 70. minuty drželi balon. Velice jsme soupeře k ničemu nepustili. Ty jejich hlavičky byly relativně v pohodě. Až ke konci to bylo zase těžší.“

Ještě v poslední minutě jste tým zachránil proti střele Šislera. Vybavíte si to?

„Balon vyplaval zpoza hráčů, viděl jsem ho v poslední chvíli. Naštěstí šel kousek ode mě. Kdyby mířil úplně k tyči, bylo by to horší. Škoda, že předtím nedal Palič (Lukáš Železník) na 2:0.“

Proč nezaberete od začátku?

„Začátky bývají nervózní, zápas se pak nějak vyvíjí…První poločas byl víc o bojovnosti. Trvalo, než jsme si sedli. Uprostřed byl nový Pablo (Podio), hrál první zápas. Musel si to očuchat. Druhá půle už byla lepší, byli jsme víc v klidu a dostávali jsme se do šancí. Šlo to nahoru. Je fakt, že musíme první poločasy zlepšit.“

Jak se vám zamlouvá levák Róbert Matejov na pravém beku?

„Podle mě Robovi trošku chybí, že si to nemůže zasekávat doprostřed. Do lajny to moc nezasekne. (úsměv) Ale popral se s tím dobře a jeho výkon půjde nahoru.“

Tohle je důležité vítězství pro psychickou pohodu, co?

„Věděli jsme, že musíme bodovat a nejlépe za tři body. Možná i díky tomu byl začátek nervóznější.“

V pátek se losuje základní skupina Evropské ligy. Jaké je vaše přání?

„Asi bych se chtěl osobně potkat s tím Petrem Čechem. Kromě Arsenalu by to ale chtělo i někoho hratelnějšího.“