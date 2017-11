Potřebujeme sbírat vítězství, burcuje Šural. Po podzimu chce dohnat Slavii

Kapitán, střelec, úspěšný exekutor standardek. To je Josef Šural posledních týdnů. Hlavní tahoun Sparty ve Zlíně (2:2) pomohl týmu dalším gólem a asistencí na druhý. Že to stačilo jen na bod, z toho byl zklamaný. „Po podzimu se chceme dotáhnout na Slavii,“ vytyčil cíl.

Byl jste docela blízko Džafičově vyrovnávacímu gólu na 2:2. Dalo se mu zabránit?

„Už jsem ho mohl jedině faulovat na penaltu, ale věřil jsem, že to nedá. Bohužel dal.“

Neměli jste hrát na konci aktivněji?

„Určitě jo. Posledních patnáct minut jsme vpředu neudrželi jediný balon. To rozhodlo. Nevím, jestli nám došly síly. Pak se to na nás valilo. A vidíte, ze třiceti nakopnutých balonů stačí, aby jeden propadl, a je z toho takový gól. Zlín je velmi dobrý mančaft, bylo to hodně těžké utkání.“

Bylo vidět, že je soupeř po čtvrteční Evropské lize ve druhé půli unavený?

„Nepřišlo mi, že by málo běhali a byli unavení. Když jsme se dostali do vedení, nebyli jsme schopni něco vpředu vymyslet. Snad jsme si ani nevypracovali nějakou šanci, abychom zápas rozhodli. Takhle to nakonec dopadlo. Potřebujeme sbírat vítězství. Tohle, s prominutím prcání se po bodu, je málo.“

Před Jankovou vedoucí trefou domácí reklamovali váš faul na Ibrahima Traorého. Jak to bylo?

„Neříkám, že to byl úplně čistý souboj. Ale když si sestříháte Traorého, jak brání všechny defenzivní standardky, tak vám z toho vyjdou tak tři penalty. Rozhodčí sice neměl na to písknout mu penaltu, ale takhle mu to sečet a vychutnal si ho.“

A zákrok na vás před trestňákem na 0:1?

„Nevím. Couval jsem a něco mi přilítlo za krk. Nevím, jestli to byla hlava nebo co.“

Fotbalisté Sparty remizovali ve 13. kole první ligy ve Zlíně 2:2. Letenský celek o třetí výhru za sebou, která ho mohla posunout na čtvrté místo tabulky, přišel až v nastavení, kdy vyrovnal Adnan Džafič. Před tím se domácí ujali vedení zásluhou Ubonga Ekpaie, ale do přestávky srovnal Josef Šural a v 79. minutě otočil skóre Marc Janko.