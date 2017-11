Baník je v krizi a řeší, jak se dostat ze dna ligy. Poradit může Nehoda

Je to smutné dejá vu. Baník je zase v lize poslední. Přestože je finančně zajištěný a má silného majitele. Jenže boss Václav Brabec připouští, že většinu času věnoval resuscitaci polomrtvého celku. A na starosti kolem áčka mu ho dle jeho slov zbylo méně, než by potřeboval. Vytáhnout Ostravu z bryndy by měl pomoci i slavný internacionál Zdeněk Nehoda.