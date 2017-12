Chtěl jsem centrovat, smál se gólový Čivič. Ocenil potvrzení od videa

Návrat do základu si nemohl osladit víc. Levý bek Sparty Eldar Čivič nastoupil za letenské áčko proti Mladé Boleslavi v základu poprvé po více než čtvrt roce. Hned si do statistik zapsal 90 minut a první gól v rudém dresu. Ten byl vskutku kuriózní – muselo ho potvrzovat video, které jelo v ostrém režimu v české lize úplně poprvé. Mediálním partnerem projektu videorozhodčího je server iSport.cz.

Naposledy se Čivič představil v lize v říjnu, v zápase, který byl pro něj i Spartu hodně smolný. Letenští v Liberci prohráli a bosenský brousek dostal v 70. minutě červenou kartu. Od té doby zapsal za áčko jen 90 minut proti Znojmu v poháru, jinak až do posledního podzimního kola nic. O jeho zařazení do sestavy rozhodlo až zranění stabilního levého beka Costy, a také Čivičův výkon v dresu sparťanské jednadvacítky na Premier League International Cupu.

„V týdnu jsem ještě byl v Anglii s jednadvacítkou, vyhráli jsme nad Liverpoolem a branku dával Srdjan (Plavšič). Nečekal jsem, že mi ještě zavolají, abych hrál tenhle víkend, ale dopadlo to tak a jsem rád, že jsem se vrátil do základu a odehrál dalších 90 minut,“ usmíval se po utkání šťastný kapitán bosenské jednadvacítky.

Sparta - Mladá Boleslav: Video poprvé v akci! Čivičův centr spadl za čáru, Jedlička vyškrábl míč za čarou

Čivič patřil k nejaktivnějším hráčům na hřišti, často podporoval ofenzivní hráče a právě z jeho kopačky padl první gól zápasu. I když velmi šťastně, bosenský bek hodlal jen hledat spoluhráče.

„Chtěl jsem dát centr do prostoru, že tam bude Venca (Kadlec) nebo Šury (Josef Šural). Říkal jsem si, že budu dávat co nejvíc balonů do šestnáctky. A nakonec to dopadlo takhle,“ popsal s úsměvem centr, který zakroutil do brány, a který gólman Martin Jedlička přikryl až za brankovou čárou.

V posledním letošním zápase HET ligy porazila Sparta Mladou Boleslav 3:0 a přezimuje na páté příčce dva body za Libercem a čtyři za dvojicí Slavia–Olomouc. V utkání byl poprvé v nejvyšší české soutěži nasazen videorozhodčí a byl v akci hned při prvním gólu. Hlavní sudí Karel Hrubeš branku uznal po konzultaci se svým jmenovcem Romanem. CELÝ SESTŘIH: Sparta - Mladá Boleslav 3:0. Jasná výhra, úvodní gól potvrdilo video

Celou situaci ještě pro jistotu překontroloval videoasistent rozhodčího, jehož přínos Čivič ocenil. „Byl jsem si jistý, že to byl gól. Ale kdyby tu video nebylo, měl by to hlavní rozhodčí určitě složitější,“ prohlásil bek, který Spartu posílil v létě ze Slovácka.

