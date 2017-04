Páník po postupu: Fotbal není otázka života a smrti, ale může vás to zabít

Oddychl jste si po výhře 4:2 po té sérii neúspěšných výsledků?

„To víte, že to nikdo nemáme jednoduché. Trenéři jsou od toho, aby trénovali a furt vyhrávali. Pokud nevyhráváte, jen remizujete, tlak se vám zvyšuje, nejen v tepnách a cévách, ale taky prostě v okolí. Musíte se v tom naučit žít, fotbal není otázka života a smrti, ale může vás to zabít, pokud v tom světě neumíte plavat. Je to sport a fotbal a vždy říkám, co má být, to bude.“

Jak jste spokojený s výkonem?

„V první půli byl náš výkon špatný. Hráli jsme uprostřed na tři, abychom eliminovali kombinační sílu, ale vůbec nám to nesedělo, takže jsme to ve druhé půli přeorganizovali a na Liberec to bylo daleko účinnější. Dostali jsme se do hry, byli jsme nebezpečnější, dostávali jsme se do brankových situací, byl to fotbal nahoru dolů. I Liberec útočil, má kvalitní útočnou fázi. My jsme to ubránili a dokázali jsme se potom prosadit, což bylo v prodloužení rozhodující. Řekl bych, že tam jsme měli více sil.“

Nepokoušel se o vás infarkt, když mohl v prodloužení definitivně rozhodnout Vukadin Vukadinovič, který již obešel gólmana, ale střelu do prázdné prováhal?

„Musíte to brát tak, jak to je. Je fakt, že teď jsem byl vtažený do toho zápasu jako málokdy předtím. Kluci mi udělali radost. Prožíval jsem to s nimi i na té lavičce. Měl jsem dneska drajv asi tak pětinásobný.“