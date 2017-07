Třetí zápas v Evropě, třetí gól! Mělo jich být víc, uznal střelec Chramosta

Střelecká forma se vás drží, že?

„Drží, jsem za to rád. Góly se ode mě čekají. Pomohl jsem k vítězství, s tím jsem spokojený.“

Už v šesté minutě jste měl pěknou střelu…

„Na to, že to bylo levou nohou, byla to celkem povedená střela. Gólman to vytáhl hezky, už jsem myslel, že to bude gól. Škoda.“

Nemělo být gólů víc?

„Jednoznačně. V první půli jsme mohli dát dva tři góly. Trochu nás to pak dohnalo, když vyrovnali.“

Jak jste viděl druhou půli, kterou jste z většiny strávil na lavičce?

„Bylo to hrozné. Ze střídačky to člověk nemůže ovlivnit, není to příjemné. Oni měli územní převahu, ale vyložené šance ne. Pak tečovaná střela, gól. Smůla.“

S gólem do šatny se šlo líp?

„Jo, to bylo velmi důležité, protože šancí v první půli bylo spoustu. Aspoň že tam jeden spadl. Petr Mareš dal dobrý centr, obránce byl trochu dezorientovaný, nějak mu to spadlo na nohu a pak přímo přede mě. Na mě bylo jen, abych zachoval chladnou hlavu a uklidit to. Naštěstí se mi to povedlo.“

Co zápas v Evropské lize, to gól. Cítíte formu?

„Cítím se dobře. Měl jsem teď sice trochu obavy, protože jsem toho moc nenatrénoval, ale šedesát minut jsem zvládnul.“

Důležité je, že jste na inkasovaný gól rychle odpověděli...

„Asi jsme potřebovali nějaký impuls. Trochu jsme si o to koledovali, vyhecovalo nás to. Aspoň ta výhra.“

Jaký je to výsledek do odvety?

„Mám z toho rozporuplné pocity, protože jsme do zápasu šli s tím, že chceme vyhrát a neinkasovat. Podařilo se nám to jen z poloviny. Inkasovaný gól je nepříjemný. Na druhou stranu jsme vyhráli a ukázalo se, že se s nimi dá hrát.“

Mebrahtu měl hodně šancí. Co jste na ně říkal?

„Je to pravda. Hlavně ta první mě naštvala, kdy jsem mu to tam propíchl a on byl sám před gólmanem. Bohužel to neproměnil. Ve druhé půli měl taky šance. Škoda, gól by se hodil. Ale zase se objevil sváteční střelec Adam Jánoš. Jsem rád, že dal gól taky někdo jiný.“

Co jste říkal jeho zakončení?

„Nádherný. Překvapil mě. Budu se ho muset zeptat, kde to okoukal, protože tohle běžně nedělá.“

