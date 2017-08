Kolář po Larnace: Dali jsme tři góly, kéž by nám to takhle nešlo i za týden

Je náskok komfortní s ohledem na průběh zápasu?

„Jsme rádi, že jsme dali góly, mohli jsme jich asi i víc dostat. Je to důležité vítězství, ale je to jen poločas, svědomitě se připravíme.“

Čemu přičítáte špatný vstup do zápasu?

„Soupeř na nás byl dobře připravený, dobře se posouval a zhušťoval prostor. Potvrdilo se, že mají šikovné hráče a jsou silní na míči. My jsme nehráli tak přesně, jak bychom si představovali, byly to spíš individuální chyby. Je to jedna z věcí, které si rozebereme, připravíme se na to, abychom udělali maximum pro postup.“

Kolik času jste měl u své branky na to zamířit a přesně trefit?

„Bylo to hodně narychlo, tak to asi bylo ideálně trefené.“

Plzeňský výkon v zápase působil poněkud nervózně...

„Individuální chyby k fotbalu patří, asi to vypadá, že nám to nešlo, ale dali jsme tři góly, takže kéž by nám to takhle nešlo i příští týden.“

Domlouvali jste se, kdo půjde na penaltu?

„Byli jsme určeni tři, Baky (Marek Bakoš) řekl, že dá gól, a dal ho?“

Po prvním gólu přišly tři velké šance v rychlém sledu, co vám běželo hlavou?

„Že by se to nemělo stávat. Byl jsem rád, že jsme to přežili, měli jsme dost času to otočit, což se nám nakonec podařilo.“

Díky třetímu gólu můžete být o něco klidnější, pokud dáte branku na hřišti soupeře, bude muset Larnaka vstřelit 4 góly k postupu...

„To já nevim, to nikdy neumím spočítat (smích). Snad to nebude tak horké, jako když jsme hráli 4:3 se Sarajevem a sotva to pak ukopali.“