Wenger pod palbou. Arsenal na to nemá. Tým je průměrný, řekl Keane

Na polovinu února by se měl pravidelně objednávat k psychologovi, nezapínat televizi a ignorovat denní tisk. Nebo snad středeční propadák Arsenalu v osmifinále Ligy mistrů proti Bayernu (1:5) byl tím posledním v gesci Arséna Wengera? Francouzský kouč je po výprasku pod palbou kritiky. „Musí zvážit svou budoucnost, tohle byla ostuda,“ řekl Wengerův bývalý svěřenec Martin Keown. Roy Keane zase doplnil. „Nevím, co všichni čekali, Arsenal na to nemá.“

Ten příběh se za posledních pár let stal kultovním. Znají ho všichni. Arsenal se dostane do osmifinále Ligy mistrů, fanoušci dostanou naději a takřka po prvním duelu ve vyřazovací části se už upínají jenom k domácím soutěžím, jelikož „kanonýři“ mají už pouhé teoretické šance na postup.

Naposledy přes osmifinále prošli svěřenci Arséna Wengera v sezoně 2009/10, kdy vyřadili Porto a v sestavě byli borci Tomáš Rosický, Andrej Aršavin či Sol Campbell. Poté? Zmar a bída. Nevyšlo to s AC Milán (0:4, 3:0), dvakrát po sobě s Bayernem (sezona 2012/13 1:3, 2:0), (sezona 2013/14 0:2, 1:1), Monakem (1:3, 2:0) a loni s Barcelonou (0:2, 1:3).

„Nevím, co všichni čekali. Na tuto fázi soutěže a ještě k tomu na takovou herní úroveň Bayernu Arsenal prostě nemá,“ nebral si servítky irský asistent reprezentační kouče Roy Keane v televizním studiu ITV. „Zase na druhou stranu není potřeba být přehnaně kritický, jelikož na to prostě nemají. V týmu jsou možná tak dva slušní hráči, zbytek je průměr,“ dodal bývalý hráč Manchesteru United.

A kritické názory padaly i od dalších internacionálů. Někdejší fotbalista Arsenalu Martin Keown považoval výkon v Allianz Areně za znehodnocení jména londýnského klubu. „Wenger musí zvážit svoji budoucnost, protože v Mnichově to byla ostuda,“ řekl ve studiu BT Sport.

Přidal se i další z bývalých „kanonýrů“ Lee Dixon. „Rve mi to srdce, když vidím Arséného, v jaké je situaci. Vím, jak moc ho to bolí. Je to velký vítěz, ale na hřišti to byl souboj mužů proti chlapcům,“ hodnotil slabý výkon anglického celku.

Samotný Wenger polykal drtivou porážku v Allianz Areně velmi těžce. "Rozhodující byl třetí gól Bayernu. Po něm jsme byli mentálně dole. Posledních 25 minut bylo pro nás noční můrou. Neměli jsme na domácí vůbec žádnou odpověď," hodnotil na tiskové konferenci.

Nevydařený středeční zápas hodlá podrobně rozebrat. "Tak extrémně špatný výsledek je kombinací mentálních a organizačních problémů. Do těch dvou gólů jsme zápas kontrolovali dobře," dodal Wenger.