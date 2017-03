Barcelona vyhlíží zázrak. Napodobí Real či zopakuje vlastní obraty?

Slibují, že do toho dnes pořádně šlápnou. „Ukážeme lidem skutečnou Barcelonu,“ vyhlašuje útočník katalánského celku Luis Suárez.

Postup do čtvrtfinále Ligy mistrů přes Paris Saint-Germain po úvodním výbuchu 0:4 pod Eiffelovou věží by se rovnal zázraku, ještě nikdo v historii evropských pohárů nedokázal tento výsledek z prvního duelu přetavit ve vlastní postup. Ovšem Barcelona nemá nulové vyhlídky, jako kdokoli jiný v její situaci.

„Jestli může někdo z tohoto stavu postoupit, pak je to Barcelona. Chceme psát historii,“ hlásí sebevědomě Suárez. Její ofenzivní potence dodává týmu naději. Aktuální lídři španělské ligy zatím v probíhající sezoně odehráli 43 soutěžních utkání, patnáctkrát vstřelili čtyři a více gólů, sedmkrát dosáhli výsledku, který by jim dnes zaručoval průnik do čtvrtfinále, čtyřikrát zvítězili 4:0, což by znamenalo prodloužení.

PSG varuje před podceněním

Pařížané sílu soupeře jasně vidí, ačkoli v prvním utkání podala parta kolem Lionela Messiho mizerný a líný výkon. „Pokud však teď pojedou všichni hráči Barcelony na sto procent, budeme muset opravdu bojovat. Dát čtyři góly, to je pro ně doma skoro normální,“ řekl serveru goal.com záložník PSG Marco Verratti. „Nemyslíme si, že jsme lepší než Barcelona. To by byla ta nejhorší věc. Montpellier nás v prosinci porazil 3:0, a to nejsou lepší než my,“ varuje Verratti všechny kolem sebe.

Paris Saint-Germain je však tým z poněkud jiného ranku než Celta Vigo či Gijón, kterým Barcelona v posledních dvou kolech La Ligy naložila pět, respektive šest gólů.

Movitý francouzský klub inkasoval čtyři branky naposledy v lednu 2015 v Bastii (2:4), poslední porážku 0:4 utrpěl dokonce v dubnu 2010 v Grenoblu. „Budou na nás víc tlačit a nebudou bránit jako Celta,“ uvědomuje si barcelonský trenér Luis Enrique.

Očekává se, že se svým týmem dnes vyrukuje s rozestavením 3–4–3. A začne velká honba za obratem. „Pokud by se nám povedlo postoupit, bylo by to spektakulární a skvělá vzpruha pro nás,“ zasní se Suárez. „Máme opravdu dobrou šanci vyřadit je, ale ještě není hotovo. Situace si od nás v odvetě žádá velký výkon,“ tvrdí Verratti.

Postupy po porážce o 4 góly (soutěže UEFA) 1985/86 Pohár UEFA Mönchengladbach – Real Madrid 5:1 a 0:4

1984/85 Pohár UEFA QPR – Partizan Bělehrad 6:2 a 0:4

1961/62 PVP La Chaux-de-Fonds – Leixoes 6:2 a 0:5 Velké obraty Barcelony 1985/86 PMEZ IFK Göteborg–Barcelona 3:0 a 0:3 (4:5 na pen.)

1978/79 PVP Anderlecht–Barcelona 3:0 a 0:3 (1:4 na pen.)

1977/78 Pohár UEFA Ipswich–Barcelona 3:0 a 0:3 (1:3 na pen.)