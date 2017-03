SESTŘIHY: Zázrak! Barcelona zničila PSG 6:1 a má postup, slaví i Dortmund

Neuvěřitelné! Fotbalisté Barcelony dokázali skutečný fotbalový zázrak, když na domácí půdě v odvetě osmifinále Ligy mistrů porazili PSG 6:1 a i přes debakl 0:4 v prvním zápase postoupili do čtvrtfinále. Katalánci přitom ještě tři minuty před koncem normální hrací doby potřebovali tři branky a rozhodující gól přišel v 95. minutě. Postup slaví také Borussia Dortmund, která doma zničila Benficu 4:0.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 3. L. Suárez, 40. Kurzawa, 50. Messi, 88. Neymar, 90+1. Neymar, 90+5. Roberto Hosté: 62. Cavani Sestavy Domácí: ter Stegen – Mascherano, Piqué, Umtiti – Rafinha (76. Roberto), Rakitić (84. A. Gomes), Busquets, Iniesta (C) (65. Arda Turan) – Messi, L. Suárez, Neymar. Hosté: Trapp – Meunier (90+3. Krychowiak), Marquinhos, Silva (C), Kurzawa – Rabiot, Matuidi – Lucas Moura (55. Di María), Verratti, Draxler (75. Aurier) – Cavani. Náhradníci Domácí: Cillessen, Turan, Alcácer, Alba, Digne, Roberto, Gomes Hosté: Aréola, Kimpembe, Krychowiak, Pastore, Di María, Aurier, Ben Arfa

Barcelona výborně vstoupila do utkání a už ve třetí minutě otevřel skóre po závaru v šestnáctce hlavou Suárez. Uruguayský kanonýr dal v 64. domácím utkání za "Barcu" 65. gól. Domácí sevřeli PSG na jeho polovině, ale dlouho stříleli nepřesně.

Pět minut před pauzou se aktivnější Barcelona přece jen dočkala šťastné druhé branky. Iniesta patičkou vrátil míč do šestnáctky a Kurzawa nepovedeným odkopem zamířil do vlastní sítě.

Katalánci na začátku druhé půle udeřili potřetí. Rozhodčí Aytekin za souboj Meuniera s Neymarem na radu brankového sudího nařídil penaltu, kterou bezpečně proměnil Messi. Pařížský tým se však poté zvedl. Cavani nejprve zblízka napálil tyč a v 62. minutě povedeným volejem snížil.

Že je ve fotbale něco nemožné? Běžte s tím za Lionelem Messim a spol.! Fotbalisté Barcelony dokázali v odvetě osmifinále Ligy mistrů kousek, na který se bude ještě hodně dlouho vzpomínat. Nejenže oslavili postup po úžasné výhře 6:1, ale poslední tři góly dali navíc v posledních sedmi minutách! Jediné, co fantastický večer svěřenců Luise Enriqueho kalí, byly dvě sporné penalty. Hlavně ta na Luise Suáreze.

Domácí v tu chvíli potřebovali k postupu vstřelit další tři góly, což se nezdálo být moc reálné. Barcelona ale především díky Neymarovi předvedla fantastický závěr. Brazilský útočník nejprve v 88. minutě skóroval z přímého kopu a za tři minuty proměnil druhou penaltu v zápase. Hrdinou domácích se pak stal sváteční střelec Roberto, který zužitkoval Neymarův "nadýchaný" centr.

"Nemůžu tomu uvěřit, bylo to bláznivé a neskutečné. Dík patří všem v týmu, klubu i fanouškům. Byl to speciální večer a těžko se hledají slova," řekl záložník Barcelony Ivan Rakitič. "Museli jsme věřit i v nemožné. Výsledek 0:4 z Paříže byl krutý a hodně jsme to schytávali, ale naše reakce byla výjimečná. Chceme v tom pokračovat," doplnil chorvatský reprezentant.

Repete Istanbulu. Hvězdy Barcelony ukázaly, jak se dře až do slz štěstí

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 4. Aubameyang, 59. Pulisic, 61. Aubameyang, 85. Aubameyang Hosté: Sestavy Domácí: Bürki – Durm, Piszczek, Papastathopoulos (88. Ginter), Bartra, Schmelzer (C) – G. Castro, Weigl, Dembèlé (81. Kagawa) – Aubameyang (86. Schürrle), Pulisic. Hosté: Ederson – Semedo, Luisão (C), Lindelöf, Eliseu – Salvio (64. Jonas), Samaris (74. A. Živković), Pizzi, A. Almeida – Mitroglu, Cervi (82. Jiménez). Náhradníci Domácí: Weidenfeller, Guerreiro, Schürrle, Kagawa, Merino, Ginter, Passlack Hosté: César, Horta, Jiménez, Jonas, Carrillo, Živković, Jardel

Skvělý start se povedl také Dortmundu, který už ve čtvrté minutě smazal náskok lisabonského mužstva. Míč z rohu prodloužil Pulisic na Aubameyanga a ten hlavou překonal brankáře Edersona. Přes slibný úvod už první půle další velké šance nenabídla.

Krátce po pauze mohl vyrovnat Cervi, jehož střelu na poslední chvíli zblokoval obránce Piszczek. Poté začal úřadovat Dortmund. V 59. minutě zvýšil obloučkem Pulisic, který si připsal první zásah v LM, a za dvě minuty po další přihrávce za obranu skóroval opět Aubameyang.

SESTŘIH Ligy mistrů: Borussia Dortmund - Benfica 4:0. Aubameyang zazářil hattrickem

Gabonský kanonýr v 85. minutě trefou do odkryté branky dokonal hattrick a zpečetil jasnou výhru německého mužstva. Aubameyang tak dokonale napravil zahozenou penaltu z prvního duelu v Portugalsku. Dortmund si zahraje čtvrtfinále potřetí za posledních deset let.

"Věřili jsme si, že dokážeme osmifinále otočit. Náš tým to předvedl, především ve druhém poločase. Tentokrát jsme viděli opravdového Aubameyanga. Benfica je skvělý a hrdý klub, který velmi respektujeme. Ale myslím, že jsme odehráli dva výborné zápasy a náš postup je zasloužený. Jsme ve čtvrtfinále, ale chceme mezi nejlepší čtyřku," uvedl trenér Dortmundu Thomas Tuchel.