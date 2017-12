SESTŘIHY Ligy mistrů: Vaclík se Suchým slaví, Schick nenastoupil

Tři čeští fotbalisté v úterý mohli slavit postup do osmifinále Ligy mistrů. Tomáš Vaclík a Marek Suchý byli na hřišti u výhry Basileje 2:0 na půdě Benfiky, která bez problémů zajistila švýcarskému celku postup z druhého místa skupiny A. První místo si pojistil Manchester United, který otočil duel s CSKA Moskva. Debutu v Lize mistrů se nedočkal Patrik Schick, který postupovou výhru AS Řím 1:0 s Karabachem sledoval jen z lavičky. Osmifinále si zahraje i Juventus, který vyhrál 2:0 s Olympiakosem.

Vaclík se Suchým postupují

Basilej se do osmifinále dostala po vítězství 2:0 na hřišti Benficy Lisabon. Navíc jí nahrál výsledek druhého utkání skupiny A, ve kterém Manchester United za minutu otočil skóre a nad CSKA Moskva vyhrál 2:1. Basilej postoupila z druhého místa tabulky, kterou ovládl s tříbodovým náskokem anglický celek.

Góly Basileje dali už v páté minutě Elyounoussi a po přestávce Oberlin. Domácí se představí v play off po dvou letech, zatímco Benfica zakončila velmi nepovedené vystoupení v Lize mistrů na poslední příčce bez bodu a s jedinou vstřelenou brankou.

Manchester United - CSKA Moskva 2:1

Branky: 64. Lukaku, 66. Rashford - 45. Vitinho. Rozhodčí: Rocchi - Di Liberatore, Tonolini (všichni It.).

Benfica - Basilej 0:2

Branky: 5. Elyounoussi, 65. Oberlin. Rozhodčí: Gil Manzano - Nevado Rodríguez, Sobrino (všichni Šp.).

Souboj postupujících gigantů pro Bayern

V souboji gigantů a již jistých postupujících ve skupině B měl navrch Bayern Mnichov, když si poradil 3:1 s Paris St. Germain, ale vzhledem k horší vzájemné bilanci obsadil druhé místo.

Bavorský celek za výhrou nasměroval dvěma góly Tolisso a připravil soupeři první porážku v této sezoně Ligy mistrů. Bayern také dokázal ubránit útočníka Neymara, který promarnil možnost jako první skórovat v každém utkání ve skupině. Ve středu může na tuto metu dosáhnout Cristiano Ronaldo z Realu Madrid.

Bayern - Paris St. Germain 3:1

Branky: 37. a 69. Tolisso, 8. Lewandowski - 50. Mbappé. Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun (všichni Tur.).

Celtic - Anderlecht 0:1

Branka: 62. vlastní Šimunovič. Rozhodčí: Jug - Žunič, Vidali (všichni Slovin.).

Schick sledoval postup jen z lavičky

O vítězství AS rozhodl jedinou brankou Perotti. Římský celek díky lepší bilanci s Chelsea, která už měla postup jistý a dnes remizovala 1:1 s Atléticem Madrid, obsadil první příčku. Patrik Schick se svého debutu v LM nedočkal, i přes zprávy, že by mohl naskočit, zůstal jen na lavičce. Atlético skončilo ve skupině C třetí a po pěti letech a poprvé pod vedením trenéra Simeoneho bude chybět v play off.

AS Řím - Karabach 1:0

Branka: 53. Perotti. Rozhodčí: Stieler - Pickel, Seidel (všichni Něm.).

Chelsea - Atlético Madrid 1:1

Branka: 75. vlastní Savič - 56. Saúl Níguez. Rozhodčí: Makkelie - Diks, Steegstra (všichni Niz.).

1. AS Řím 6 3 2 1 9:6 11 2. Chelsea 6 3 2 1 16:8 11 3. Atlético Madrid 6 1 4 1 5:4 7 4. Karabach 6 0 2 4 2:14 2

Juventus stvrdil v Řecku postup

Ve skupině D doprovodil Barcelonu do vyřazovacích bojů Juventus, který si postup pojistil výhrou 2:0 na půdě Olympiakosu Pireus.

Olympiakos - Juventus 0:2

Branky: 16. Cuadrado, 90. Bernardeschi. Rozhodčí: Fernández Borbalán - Cabanero, Barbero Sevilla (všichni Šp.).

Barcelona - Sporting Lisabon 2:0

Branky: 59. Alcácer, 90.+1 vlastní Mathieu. Rozhodčí: Thomson - Mulvanny, Stewart (všichni Skot.).