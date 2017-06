Český hazard v Norsku. Proč nehráli Schick a Jankto v základu?

Byl to šok. Když se na internetu objevila česká základní sestava, ve fanoušcích se to vařilo. Co v nich vzňalo vášně? Dvě chybějící jména mezi vyvolenými. Jak to že nehraje v základu Patrik Schick? A proč chybí Jakub Jankto?

Jevilo se to jako luxus. Česko, které si stěžuje, že už nemá schopné hráče v top evropských soutěžích, nechá na lavičce dvě mladé pušky ze Serie A. Schick v premiérové sezoně na Apeninském poloostrově zaznamenal 11 gólů. Navrch přidal 5 asistencí a ladné kličky, kterými si řekl o pozornost Juventusu. A italská média už berou jeho přestup do evropského velkoklubu za hotovou věc. Jankto se prodral do prvního celku Udinese Calcio a zařídil mu 5 branek v ligovém ročníku 2016/17.

Jenže v Oslo to na důvěru od první minuty nestačilo.

„Zvažoval jsem do poslední chvíle variantu s Krmenčíkem na hrotu a se Schickem,“ přiznal v předzápasovém televizním rozhovoru trenér Karel Jarolím. „Volil jsem důraznější a bojovnější typ. Ale Patrik (Schick) na hřiště určitě přijde. Možná už do unavenějšího soupeře,“ doplnil.

Byl to značný risk, který výsledkově ani herně nevyšel.

Krmenčíkova první půle: nic moc

Postavíte-li si k sobě Krmenčíka a Schicka, vidíte rozdíly. Druhý má rychlejší a lehčí nohy, také je hubenější a celkově obratnější.

První dostal přednost kvůli hrubé síle. Měl tedy uhrávat míč na hrotu českého útoku. A prosadit se v šestnáctce. Rozhodně se od něho nedalo čekat, že by norskou defenzivu trhal náběhy za obranu. Natož aby defenzivě sám frnknul.

To se také do přestávky potvrdilo. Ani jeden běžecký souboj s protivníky Krmenčík nevyhrál. Dopustil se tří útočných faulů, ve vzduchu neměl nárok. K zakončení se prodral jednou: když k němu na penaltu prošla Dočkalova přihrávka. Snažil se bleskově pálit, jeho ránu zblokoval soupeř tak nebezpečně pro vlastního brankáře, že ten měl co dělat, aby míč vytěsnil na roh.

Krmenčíkova první půle celkově: nic moc.

Jankto zasáhl díky zranění dříve

A tak se čekalo na Schicka. Jenže z kabiny vyběhl i do druhé půle Krmenčík. A hned zazdil gólové přečíslení, které dobrým napadáním vypracoval. Ale nezvládl přihrávku na osamoceného Daridu. Pak mu míč nechtěně odskočil k Součkovi, jenž napálil břevno.

Schicka vytáhl Jarolím ze střídačky až za stavu 1:1. A mělo to být už 2:1 pro Nory. Domácí totiž trestuhodně neproměnili nájezd dva na jednoho (brankáře Vaclíka) po kiksu stopera Sivoka, dalšího problematického jména ve včerejší české sestavě.

Schick se okamžitě zapojil do kombinace. Kdyby mu Dočkal byl schopen vrátit narážečku, ocitl by se hned ve stoprocentní šanci. Česká hra již byla v rozkladu, takže vítězný gól mohl vstřelit jen zázrakem. Dřív než Schick se na trávníku objevil Jankto. Ale to jen zásluhou zranění Jaromíra Zmrhala.

Sestava se zkrátka Jarolímovi, a zdaleka nejen kvůli Schickovi, nepovedla. Podobně jako v Německu.

