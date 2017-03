Lvíčata bez Schicka a spol.? Souček či Nečas nahradili hvězdy, Černý zářil

Patrik Schick – Zdeněk Linhart

Zdeněk Linhart se raduje ze svého gólu v přípravě jednadvacítky se Slovenskem • Foto Michal Beránek (Sport)

Asi nejcitelnější ztráta pro Lavičkův výběr. Místo nejlepšího střelce uplynulé kvalifikace na ME v Polsku nastoupil na hrotu útočník Zdeněk Linhart a nevedl si špatně. Proti hostujícím stoperům to měl i kvůli menšímu vzrůstu těžké, ale pral se statečně. V 16. minutě se zpoza vápna rozhodl ke střele a jeho pokus zaplul do slovenské branky. Navíc byl i u čtvrté branky. To si vyměnil míč s Jakubem Nečasem, který vypálil a z dorážky skóroval Václav Černý. „Odpracoval velké penzum práce. Potěšil mě,“ souhlasil s dobrým výkonem trenér Vítězslav Lavička.