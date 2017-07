EURO U19: Česko - Gruzie 2:0. Semifinále je doma, fanoušci trefili sudího

Čeští fotbalisté do 19 let si zahrají semifinále EURO! V závěrečném rozhodujícím zápase skupiny A si poradili s domácí Gruzií 2:0, když se trefili Šašinka a Holík. Duel byl po druhém českém gólu zhruba deset minut přerušen poté, co domácí fanoušci hozeným předmětem trefili rozhodčího. Čeští mladíci se v bitvě o finále utkají ve středu s vítězem skupiny B, kterým se může stát kdokoliv z trojice Anglie, Nizozemsko a Německo.