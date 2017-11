Máme co zlepšovat, uznal Lavička po prvním vítězství jednadvacítky

Čeští mladíci víc než hodinu marně dobývali, ale pak outsiderovi nasázeli tři góly a utkání zlomili. Kaňka? Na konci dovolili outsiderovi oslavit jeho první trefu v kvalifikaci. „To jsme nechtěli,“ poznamenal Lavička.

Čekal jste, že budete bezvýsledně bušit do pevné defenzivy až do 63. minuty?

„Věděli jsme, že soupeř má hru založenou na dobře organizované obraně. Vzpomeňte si na Chorvaty, kteří ve středu hráli se San Marinem až do 60. minuty jen 1:0. S námi to bylo podobné.“

Ovšem na rozdíl od Chorvatska jste v prvním poločase neskórovali. Čím to?

„Někdy jsme příliš složitě házenkářsky kombinovali kolem šestnáctky bez nějaké překvapivé situace, která by vedla k přečíslení nebo finální přihrávce. Centrované míče tam chodily pozdě nebo málo, což byly moje hlavní výtky o přestávce.“

A druhý poločas?

„Zlepšili jsme pohyb, zjednodušili jsme hru a dopracovali jsme se ke gólům. V závěru jsme chtěli skóre navýšit, ale umožnili jsme soupeři, aby ze standardek ohrozil naši branku. Gól na 1:3 jsme v nastavení inkasovat nechtěli.“

Na druhou stranu vás musel potěšit útočník Tomáš Zajíc, jenž utnul svůj střelecký půst v jednadvacítce dvěma góly.

„Branky od útočníka čekáme – a Tomáš to splnil. Nicméně herně se ještě potřebuje zlepšovat, budeme k němu mít připomínky. Ale opakuju: u útočníka jsou podstatné góly, které Tomáš dal a pomohl nám.“

Co výhra nad San Marinem znamená pro další vývoj ve skupině?

„Je to naše první vítězství a povinné tři body. Ovšem pořád máme na čem pracovat. Abychom se mohli měřit s týmy nad námi, potřebujeme se zlepšit.“

V úterý hrajete poslední letošní zápas v Moldavsku. Co od něj očekáváte?

„Moldavsko známe z minulého cyklu a víme, co nás tam čeká. Je to dobře organizovaný tým, navíc hraje pětkovou obranu. Řekové tam nedávno vyhráli, ale dlouho to bylo na vážkách. Zápas se zlomil až poté, co Moldavsko šlo do deseti. My tam předloni vyhráli, ale bylo to náročné.“